Netflix, Disney, dkk Bakal Disensor supaya Adil dengan TV Lokal

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang mempertimbangkan wacana penyensoran konten film di platform video berjaringan internet (over the top/OTT) yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Dalam waktu dekat, para penyedia layanan OTT, seperti Netflix, Disney, HBO Go, MaXStream, Vidio, dan lainnya akan dipanggil untuk berdiskusi dan membahas rencana pengaturan sensor terhadap konten yang ditayangkan, terutama film.

Selain penyedia layanan OTT, Kemenkominfo juga akan mengundang pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Lembaga Sensor Film (LSF), dan platform yang bermitra dengan layanan OTT. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memastikan bahwa konten film yang ditayangkan di platform OTT sesuai dengan norma, etika, dan budaya yang berlaku di Indonesia.

Tayangan film di layanan OTT menjadi perhatian karena tren di kalangan perkotaan di Indonesia kini lebih cenderung untuk menikmati layanan OTT daripada menonton film di televisi tak berbayar (free to air/FTA) yang biasanya mendapatkan sensor dari LSF sebelum tayang.

Survei dari The Trade Desk juga menunjukkan bahwa lebih dari 50 juta penonton di Indonesia sudah mengandalkan layanan OTT berbasis iklan pada awal 2022, yang tumbuh sebesar 25% dari tahun sebelumnya.

Disney+ Hotstar diidentifikasi oleh data JustWatch pada akhir 2022 sebagai pemimpin pasar layanan OTT di Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 23%. Pangsa pasar lainnya dikuasai oleh Netflix (21%), iflix (15%), Viu (12%), Vidio (10%), Prime Video (9%), HBO GO (7%), dan penyedia lainnya (3%).

