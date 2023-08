Psychic Fever Panaskan Panggung Asian Sound Syndicate Vol.2 Hari Pertama

Jakarta, Beritasatu.com - Psychic Fever from Exile Tribe menjadi penampil pembuka festival musik Asian Sound Syndicate Vol.2 hari pertama di West Parking JIExpo Kemayoran, Sabtu (26/8/2023).

Grup asal Jepang ini berhasil memanaskan suasana dengan membawakan Baku-Baku, lagu dari album terbaru mereka Psychic Fever I. Seusai lagu pertama, grup beranggotakan Tsurugi, Ryoga, Ren, Jimmy, Kokoro, Ryushin, dan Weesa ini langsung membawakan lagu Up and Down, baru setelahnya ketujuh personil memperkenalkan diri dan menyapa penonton dengan semangat.

BACA JUGA Psychic Fever dan Ballistik Boyz Siap Tampil di ASS Vol 2

"Kami Psychic Fever dari Jepang, terdiri dari tujuh member yang bisa nyanyi, nari, rap dan beatbox. Senang bertemu dengan kalian," ujar Kokoro dari atas panggung.

Advertisement

Member Psychic Fever, Weesa juga turut menyapa penonton. "Indonesia mantap betul," katanya yang langsung disambut riuh oleh penonton.

Dengan penuh semangat, Psychic Fever tidak hanya tampil di main stage saja. Mereka juga maju ke area extended stage sambil mengajak penonton bernyanyi dan melompat bersama.

Psychic Fever juga membawakan Spark It Up, Habanero, To The Top, Highlights, hingga Warrior yang menjadi soundtrack film High & Low: The Worst Cross, dan lagu-lagu hits lainnya.

SeusaiPsychic Fever panaskan panggung Asian Sound Syndicate Vol. 2 hari pertama, giliran girlband asal Korea Selatan, Kep1er yang tampil segar dengan lagu-lagu populer mereka.

Selain Psychic Fever dan Kep1er, deretan musisi yang bakal tampil ada B.I, SIK-K, Reddy, Big Naughty, BEWHY, Awich, Se So Neon, Tuan Tigabelas & Westwew.

Penyanyi solo wanita Indonesia yang sudah go international, Agnez Mo juga bakal tampil di Asian Sound Syndicate (ASS) Vol.2 hari pertama. Keikutsertaannya di festival musik ini merupakan kejutan lantaran baru diumumkan oleh promotor pada Selasa (22/8/2023).

Festival musik Asian Sound Syndicate (ASS) Vol.2 menghadirkan deretan musisi Asia dari berbagai genre mulai dari HipHop, RnB, K-Pop, K-Indie Pop, dan J-Pop yang digelar selama dua hari pada 26-27 Agustus 2023.

Bagikan