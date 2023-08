Solois B.I Jadi Penutup Hari Pertama Asian Sound Syndicate Vol 2

Jakarta, Beritasatu.com - Festival musik Asian Sound Syndicate (ASS) Vol 2 hari pertama, Sabtu (26/8/2023) telah berakhir. Grup Psychic Fever from Exile Tribe membuka acara ini dan solois asal Korea Selatan, B.I tampil sebagai penutup.

Penonton sudah memasuki area festival sejak pukul 14.00 WIB. Berdasarkan pantauan jurnalis Beritasatu.com, mereka didominasi anak muda baik wanita maupun pria.

Psychic Fever from Exile Tribe tampil sebagai pembuka membawakan sejumlah hits favorit seperti Baku Baku dan Highlights. Penampilan Kokoro Cs ini sukses memanaskan panggung festival musik Asian Sound Syndicate hari pertama.

Setelah Psychic Fever from Exile Tribe, giliran girlband asal Korea Selatan, Kep1er yang tampil. Grup jebolan ajang survival show Girls Planet 999 membuat suasana di West Parking JIEXpo Kemayoran semakin ceria. Adapun beberapa lagu yang dinyanyikan adalah Wa Da Da, Up! dan Back to City.

Pada pukul 16.30 WIB, giliran Se So Neon yang tampil di atas panggung dan dilanjutkan penampilan rapper Awich di jam 17.15 WIB.

Rapper Awich tampil energik di atas panggung dan berinteraksi dengan penonton sehingga suasana terasa semakin seru. Festival musik satu ini menghadirkan cukup banyak rapper di hari pertama penyelenggaraannya.

Setelah Awich, tiba giliran rapper lokal Tuan Tigabelas dan Westwew yang tampil pada pukul 18.15 WIB. Malam pun datang, aksi panggung dari rapper-rapper asal Korea Selatan seperti Bewhy, Big Naughty dan SIK-K membuat penonton larut dalam suasana.

Tepat pukul 22.00 WIB giliran penyanyi asal Indonesia, Agnez Mo menggebrak panggung Asian Sound Syndicate Vol 2 hari pertama. Tampil diiringi live band dan penari latar, Agnez Mo menyanyikan lagu populer miliknya dari masa ke masa.

Penonton diajak bernyanyi bersama lewat lagu Coke Bottle dan Tak Ada Logika. Kemudian larut dalam suasana syahdu lewat lagu Matahariku hingga berjoget bersama dengan lagu barunya, Get Loose.

Seusai Agnez Mo, ada rapper Reddy yang membuat suasana tetap panas meski malam semakin larut. "(Saya) pertama kali tampil di Jakarta, semoga membuat kalian merasa senang," kata Reddy dari atas panggung.

Ia aktif mengajak penonton untuk bernyanyi bersama misalnya lewat lagu Tap, Tap, Tap, Ocean View, dan lagu hits lainnya.

Pukul 23.30 WIB, tiba giliran penampil terakhir di hari pertama ASS Vol 2 yakni solois B.I. Di tengah-tengah penampilannya, B.I mengajak penonton merapat ke section Syndicate. Ia membawakan lagu Illa Illa, Daydream, Beautiful Life dan lagu hits lainnya.

