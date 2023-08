Lewat Laga Menghibur, The Actors Taklukkan The Prediksi 3-2

Jakarta, Beritasatu.com - Pertandingan bola voli antara The Actors melawan The Prediksi yang digagas Vindes Sport digelar Mahaka Square, Kelapa Gading Jakarta Utara pada Sabtu (26/8/2023) malam begitu menghibur. Laga ini dimenangkan geng The Actors yang diperkuat Vino G Bastian, Lukman Sardi, Tanta Ginting, Bryan Domani, Derby Romero, Ario Bayu, Dennis Adhiswara, Dwi Sasono, Marcel Darwin, Baskara Mahendra, dan Iko Uwais.

The Prediksi yang diperkuat Andre Taulany, Stevie Item, Wendi Cagur, Ferry Maryadi, Tora Sudiro, Omesh, Vincent Rompies, Desta, Gading Martin, Soleh Solihun, Surya Insomnia, Imam Darto dan, Ronal Surapradja harus mengakui keunggulan The Actors dengan skor tipis 2-3.

BACA JUGA Vincent Rompies Jadi Jawara di Ajang Tepok Bulu 2022

Di babak pertama The Prediksi menang dengan skor tipis 25-22 dengan pertarungan sengit. The Actors membalas di set kedua dengan skor 25-21 dan membuat kedudukan menjadi 1-1.

Advertisement

Memasuki babak ketiga, geng motor para artis itu kembali unggul dengan skor 25-14 dan membuat Andre Taulany cs berhasil unggul 2-1. Di babak keempat, tim yang digawangi aktor senior Lukman Sardi tak menyerah dan membuat papan skor menjadi 2-2 berkat kemenangan tipis 25-24.

Di set ke lima, The Actors terus melakukan serangan ke The Prediksi dan membuat pertandingan berakhir dengan skor 15-11 untuk kemenangan 3-2 bagi The Actors.

Tak hanya meraih kemenangan, pemain The Actors aktor Dwi Sasono dinobatkan sebagai man of the match.

Acara yang ditonton oleh 3.500 penonton itu digelar meriah lantaran tak hanya keseruan saat mereka bertanding, tetapi juga kelucuan aksi para pemain.

Tak hanya itu, peran komentator komedian senior Indro Warkop dan atlet Voli nasional Yolla Yuliana juga membuat pengunjung yang memadati Stadion Mahaka Square Kelapa Gading itu merasa terhibur.

Bagikan