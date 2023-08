Line Up Asian Sound Syndicate Vol 2 Hari Kedua, Ada Kolaborasi Sam Kim dan Raisa

Jakarta, Beritasatu.com - Festival musik Asian Sound Syndicate (ASS) Vol 2 hari kedua digelar, Minggu (27/8/2023). Tidak hanya menghadirkan deretan musisi Asia lintas genre, akan ada kolaborasi penyanyi Sam Kim dengan Raisa.

"Pengumuman kejutan datang lagi! Raisa akan tampil bareng Sam Kim hari ini. Jangan lupa datang lebih awal dan saksikan penampilan kolaborasi live mereka untuk pertama kali di festival," tulis akun resmi media sosial Asian Sound Syndicate Vol 2 dikutip Minggu (27/8/2023).

Diketahui penyanyi Raisa dan Sam Kim pernah berkolaborasi dalam lagu Someday yang dirilis tahun 2021 lalu. Raisa melalui akun Instagram resminya juga me-repost pengumunan tersebut.

"That Someday, is today!" tulisnya. Selain Raisa dan Sam Kim, penampilan sederet musisi lainnya juga tidak kalah menarik untuk dinantikan. Asian Sound Syndicate (ASS) Vol 2 hari ini dengan penampilan All Good pada pukul 14.40 WIB.

Kemudian, ada girlband H1-KEY yang siap menghibur penonton di jam 15.40 WIB. Setelahnya giliran grup asal Jepang, BALLISTIK BOYS from EXILE TRIBE yang tampil di panggung ASS Vol 2 hari kedua.

Semakin seru, akan ada penampilan dari Owen & Marv. Nah, penyanyi Sam Kim dijadwalkan tampil setelahnya atau di jam 18.15 WIB. Menjelang malam giliran rapper-rapper yang bakal menunjukkan aksinya.

Ada Ramengvrl, Ash Island dan Lee Young Ji yang tampil berurutan mulai pukul 19.20 WIB. Keseruan belum berakhir karena boygroup asal Korea Selatan, iKON yang bakal menggebrak panggung festival musik ini.

Melalui akun resmi ASS Vol 2 diumumkan bahwa member iKON, DK tidak dapat berpartisipasi karena masalah kesehatan. Festival musik Asian Sound Syndicate Vol 2 hari kedua bakal ditutup dengan penampilan dari DPR Live, DPR Ian dan DPR Cream.

