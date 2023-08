Bawakan Lagu Someday, Sam Kim Pertama Kali Duet Bareng Raisa

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi asal Korea Selatan, Sam Kim untuk pertama kalinya membawakan lagu kolaborasinya bersama Raisa yang berjudul Someday secara langsung. Keduanya tampil bersama di panggung Asian Sound Syndicate Vol 2 di hari kedua.

Sebelumnya, Sam Kim membuka penampilannya dengan membawakan lagu Summer Rain. Selanjutnya, ia mengajak Raisa naik ke atas panggung dan menyapa dengan pelukan.

BACA JUGA Ssst, Ini Rahasia Kulit Cantik Alami ala Wanita Korea Selatan

“ini pertama kalinya kita ketemu langsung,” kata Sam Kim di Parkir Barat Jiexpo, pada Minggu (27/8/23).

Advertisement

Raisa pun sempat berbincang dengan penonton yang hadir. Panonton bertanya bagaimana wangi Sam Kim.

“Baunya fresh,” balas Raisa.

Sam Kim mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menyanyikan lagu yang satu ini tanpa adanya pendamping. Untuk itu ia mengajak Raisa untuk tampil bersama.

“Lagu ini gak bisa aku nyanyiin sendiri jadi butuh partner. Jadi raisa di sini untuk bernyanyi dengan aku,” ujar Sam Kim.

Raisa sempat mengatakan dirinya gugup tetapi itu tidak menjadi masalah.

Tidak hanya Someday dan Summer Rain, Sam Kim juga menyanyikan lagu miliknya seperti Sun and Moon, Ment, It's You, dan ditutup dengan lagu Soft and Tender. Penampilan Sam Kim dipermanis dengan petikan gitarnya.

BACA JUGA Line Up Asian Sound Syndicate Vol 2 Hari Kedua, Ada Kolaborasi Sam Kim dan Raisa

ASS Vol. 2 pada hari kedua ini juga diisi dengan penampilan dari musisi Asia lainnya. Beberapa diantaranya adalah iKON, Ramengvrl, Lee Youngji, Ash Island, Owen & Marv, Ballistik Boyz Exile Tribe, H1-Key, All Good, dan diakhiri dengan penampilan dari DPR Cream, DPR Live, dan DPR Ian.

Bagikan