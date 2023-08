Tak Setuju Putrinya Rujuk dengan Indra Bekti, Ibunda Aldila Singgung Sodom dan Gomorah

Jakarta, Beritasatu.com - Kisah rujuknya pasangan Indra Bekti dan Aldila Jelita, seusai perceraian mereka pada April 2023 lalu, ternyata berbuntut panjang. Pasalnya, ibunda Aldila Jelita, Marjam Abdurahman tak rela putrinya rujuk kembali dengan Indra Bekti.

Ibunda Aldila ini mengaku marah pada putrinya, yang berkeinginan untuk kembali rujuk, lantaran kesalahan yang diperbuat Indra Bekti sudah terlalu fatal.

"Saya syok. Dilla sudah sampaikan waktu sebulan dia bercerai terus bilang 'Mami aku mau kembali (rujuk)'. saya bilang 'what?'. Marah dong, karena ini kesalahan yang Bekti dibikin sudah fatal, udah enggak bisa diperbaiki," ujar Marjam saat yang dikutip Beritasatu.com dari akun TikTok @simplify1707.

Ditambahkan Marjam, Indra Bekti telah melakukan kesalahan fatal dan mendapatkan azab di hari ulang tahunnya tahun 2022 lalu. Bahkan Ibunda Aldila menyebut bahwa Indra Bekti seorang penjahat kelamin.

"Dia sudah pernah melakukan kesalahan fatal dan terjadi di tahun 2016 sekarang diulang lagi. Dan sudah diazab sama Allah tahun kemarin itu, waktu Desember, waktu dia ulang tahun. Sekarang ini orang mau mencaci saya ya kan bahwa seorang Ibu jahat mau melepaskan darah dagingnya. Tetapi lihat dulu dong kalian kalau ibu-ibu seluruh dunia, Indonesia, kalau punya anak diambil dengan penjahat kelamin, terus mau menyerahkan lagi? It means sudah ada bukti gitu loh," ujarnya.

"Jadi Bekti tolong introspeksi, Dilla introspeksi. It means I’m not wrong. Saya sampai mati akan mempertahankan hak saya, kamu anak saya, saya akan mempertahankan. I don't want put you on the hell (saya tidak mau menempatkanmu di neraka)," tegasnya.

Ibunda Aldila juga menyinggung kisah yang terjadi di zaman Nabi Luth, tentang azab yang diterima kaum Sodom dan Gomorrah karena telah melakukan penyimpangan secara seksual dengan sesama jenis.

"Its okay kalau kamu enggak mau diatur tapi saya bicara sebagai lisannya Islam, Islam menyatakan di surat nabi Luth ini haram, haram, tidak boleh. Kecuali kalau memang Bekti mau bertobat, tunjukin tobatnya dulu dua tahun. Dua tahun Bekti harus perbaiki diri dulu dan sudah gitu menjauhi nggak dari perbuatan yang hina gitu kan, tapi kan dia melakukan lagi dan itu terbongkar saat dia di azab Allah Desember 2022 lalu," ceritanya.

Marjam mengingatkan putrinya bila dirinya tetap nekat rujuk dengan Indra Bekti maka dirinya tidak akan lagi menganggap Aldila sebagai putrinya.

"Sangat syok, lihat yang saya pakai sekarang, hitam-hitam, bagi saya Aldila sudah mati. Anak saya sudah meninggal. Jangan bertanya lagi Dila itu anaknya siapa dan dari ibu siapa, Dila enggak pernah punya ibu, ibunya sudah mati, sejak saya dan Dila terpisah secara batin, sebagai ibu dan anak," tandasnya.

