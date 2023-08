Sapa Candi Prambanan, Ini Profil KAWS Seniman Asal Amerika Serikat

Jakarta, Beritasatu.com - Seniman ternama asal Amerika Serikat, KAWS, akhirnya menjajaki Indonesia dalam kunjungannya yang dinanti-nantikan. KAWS, seorang seniman yang meraih popularitas di kalangan generasi milenial, akan memamerkan karya monumentalnya di Candi Prambanan, Yogyakarta.

Bagi para penggemar setia KAWS yang telah lama menanti kehadiran karya seni ini, peluang untuk menjumpai patung monumental KAWS akan hadir di Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, pada rentang waktu 19 hingga 31 Agustus 2023.

BACA JUGA Instalasi KAWS di Prambanan, Ketika Seni Kontemporer Bertemu Warisan Budaya

KAWS, yang memiliki nama asli Brian Donnelly, merupakan seniman berkelas dunia yang memperoleh pengakuan luas dari kalangan generasi milenial. Kekhasan dan keterkiniannya dalam berkarya seni telah berhasil memikat perhatian banyak anak muda.

Advertisement

Mari mengenal lebih jauh sosok KAWS, seniman Amerika Serikat yang memboyong patung monumentalnya untuk bersemayam di Candi Prambanan. Berikut beberapa informasi penting mengenai dirinya:

1. Latar belakang dan awal karier

KAWS, atau Brian Donnelly, dilahirkan di New Jersey, Amerika Serikat, pada tahun 1974. Ketertarikannya pada seni dimulai sejak usia dini, dan perjalanan seninya pun semakin menonjol seiring waktu.

2. Pengaruh dan perkembangan seni

Ketertarikan KAWS pada seni bermula dari gambar grafiti di dinding-dinding sekolah dasar di New Jersey. Pengaruh seni dari beberapa pelukis ternama, seperti Gerhard Richter, Klaus Oldenberg, dan Chuck Close, membentuk landasan kreativitasnya.

3. Mengukir nama di dunia seni

KAWS mengawali karier seninya sebagai seniman grafiti di New York pada awal 1990-an. Karya-karyanya mulai terlihat di berbagai tempat, termasuk papan reklame, halte bus, dan bilik telepon. Gelar BFA yang ia raih dari School of Visual Arts, New York, pada tahun 1996 membantu membentuk landasan pendidikan seninya.

4. Jejak karier yang berkilau

Setelah lulus, KAWS bergabung dengan Disney sebagai seniman lepas dan ikut berkontribusi dalam menciptakan latar belakang animasi beberapa produksi, termasuk 101 Dalmations, Daria, dan Doug. Keterampilan grafitinya semakin dikenal dan diminati, memicu popularitasnya.

5. Eksplorasi dalam desain dan seni populer

KAWS tak hanya menghasilkan karya seni konvensional, ia juga mengembangkan mainan edisi terbatas yang sukses meraih perhatian internasional. Karya-karya kolaboratifnya, seperti desain ulang karakter Mickey Mouse, The Michelin Man, dan SpongeBob SquarePants, menjadi sangat populer.

6. Proyek KAWS Holiday

KAWS tengah menjalani proyek pameran keliling dunia yang diberi nama KAWS Holiday. Dalam rangkaian proyek ke sepuluh ini, ia berkolaborasi dengan all rights reserved (ARR) untuk menciptakan patung monumental baru berjudul Accomplice yang kini menempati Candi Prambanan.

BACA JUGA Prambanan Jazz Festival 2023 Sisipkan Pesan Diplomasi Budaya

7. Jejak global KAWS Holiday

KAWS telah menjelajahi berbagai negara dalam rangkaian tur pamerannya, termasuk Jepang, Singapura, Korea, Taipei, dan Hong Kong.

Dengan tampilannya yang unik dan mengambil inspirasi dari beragam pengaruh seni, KAWS berhasil menarik perhatian generasi milenial dan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu seniman yang paling dikenal dalam dunia seni kontemporer. Dengan kehadirannya di Candi Prambanan, pengunjung dapat merasakan langsung energi kreatif dan eksplorasi seni dari seorang KAWS.

Bagikan