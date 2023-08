Fan Diganggu Petugas Keamanan, Adele Sempat Hentikan Konser

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi asal Inggris, Adele sempat membuat kehebohan di tengah berlangsungnya konser. Konser yang dihelat di Colosseum di Caesars Palace, Las Vegas, Amerika Serikat pada Sabtu (26/8/2023) lalu itu sempat terhenti sesaat.

Tindakan tersebut tidak dilakukan tanpa alasan. Menurut laporan dari Billboard pada Senin, (28/8/2023), pelantun lagu Someone Like You ini menghentikan konsernya sejenak untuk membela seorang penonton yang diduga mendapat gangguan dari petugas keamanan.

Superstar ini memutuskan untuk menghentikan penampilannya ketika hendak membawakan lagu Water Under the Bridge dan ia meminta penonton yang bersangkutan untuk mengangkat tangannya.

"Apa yang terjadi dengannya? Ya, kamu, angkat tangan, ya kamu!," ucap Adele.

Adele merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan seorang penonton laki-laki sejak saat ia berada di atas panggung. Penyanyi berusia 35 tahun ini mengungkapkan bahwa penonton tersebut terus diganggu oleh petugas keamanan dan juga oleh orang-orang di belakangnya.

"Maafkan kami, teman-teman. Dia telah mengalami gangguan sepanjang pertunjukan oleh petugas keamanan dan orang-orang di belakangnya. Dia hadir di sini untuk bersenang-senang, sama seperti semua orang yang hadir di sini," ujar Adele.

Akhirnya, Adele pun meminta kepada petugas keamanan untuk menghentikan gangguan terhadap penonton tersebut. Ia juga memberi jaminan kepada penonton lainnya bahwa mereka dapat menikmati penampilan tanpa hambatan.

"Bisakah kamu tinggalkan dia sendirian? Mereka tidak akan mengganggumu lagi, sayang. Tinggalkan dia sendiri," tegas Adele.

