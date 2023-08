Andien Aisyah Akui Mulai Terapkan Conscious Consumption, Apa Itu?

Jakarta, Beritasatu.com - Andien Aisyah mengaku mulai menerapkan gaya hidup conscious consumption atau konsumsi hal yang penting saja. Hal ini diketahui memiliki peran krusial dalam membawa perubahan signifikan, baik bagi diri mereka sendiri maupun lingkungan.

Diakui oleh Andien, tindakan tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. “Sebagai konsumen, sekarang kita membeli sebuah barang bukan hanya tindakan ekonomi semata, karena kita memilih sebuah produk melalui berbagai pertimbangan atas berbagai implikasinya mulai dari kesehatan, lingkungan, sosial, budaya, dan bahkan dari sisi psikologis,” kata Andien dalam sebuah diskusi Kampanye #PikirinDulu Danone-Aqua yang digelar belum lama ini di Jakarta.

Dijelaskan lebih lanjut, conscious consumption melibatkan pemahaman bahwa tindakan pembelian bukan hanya memengaruhi kantong semata, tetapi juga membawa dampak yang lebih luas, termasuk aspek sosial dan lingkungan. Andien menerapkan prinsip ini dalam tindakan nyata sehari-hari.

Menurut ibu dua anak ini langkah pertama dalam conscious consumption adalah mempertimbangkan dampak produk terhadap kesehatan pribadi.

“Yang dipertimbangkan sebelum memakai sebuah barang itu adalah apakah dia memiliki dampak baik untuk kehidupanku. Itu berarti secara mental dan apakah berpengaruh kepada kesehatanku," ungkapnya.

Selain memperhatikan dampak bagi diri sendiri, Andien menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak produk terhadap masyarakat atau komunitas. Dia memberikan contoh konkret dengan mendukung produk-produk dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini adalah upaya nyata untuk berkontribusi pada perekonomian lokal dan membantu meningkatkan pendapatan serta lapangan kerja di komunitas.

Selain itu, Andien memandang lingkungan sebagai faktor yang tak bisa diabaikan. Pertimbangan mengenai dampak lingkungan produk harus menjadi bagian integral dari proses konsumsi yang sadar. Produk-produk yang memiliki dampak positif, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada lingkungan, layak mendapat perhatian lebih dalam keputusan pembelian.

“Kita tidak tinggal sendirian di muka bumi. Bukan hanya kita yang akan tinggal, jadi ketika kita mau mengonsumsi sesuatu itu pikirin dulu apakah memiliki dampak untuk lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Apakah itu semua sudah tercukupi? Kita gak hanya feel good tapi juga do good. Pada akhirnya itu akan memberikan dampak yang baik sekali untuk diri kita atau sekitar. Hal-hal seperti ini adalah pekerjaan kolektif,” sambungnya.

Dalam perkembangan conscious consumption generasi muda memegang peranan sentral. Andien mencatat bahwa generasi Z memiliki inovasi yang mengarah pada kesadaran tentang keberlanjutan. Mereka terpapar oleh informasi mengenai tantangan lingkungan dan mampu mengambil langkah-langkah konkret untuk menghadapinya.

Andien juga percaya bahwa tindakan conscious consumption perlu diterapkan pada anak-anak dan keluarga. Ia berpendapat bahwa apa yang diajarkan dan diwujudkan saat ini akan memiliki dampak jangka panjang terhadap masa depan. Menunjukkan contoh tindakan yang bijak sejak dini akan membentuk pola pikir dan tindakan yang bertanggung jawab pada generasi mendatang.

“Mungkin kita sering denger you are what you eat, tapi aku percaya you are what you consume. Apa yang kita konsumsi akan menentukan aksi seperti apa yang akan diambil,” tuturnya.

Terakhir menurut Andien, kesadaran conscious consumption bukan hanya sekadar tren, tetapi merupakan langkah penting dalam menjawab tantangan lingkungan saat ini. Dia menekankan bahwa perubahan yang diperlukan memerlukan kerja sama kolektif dan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk membuat pilihan yang sadar dan berdampak baik.

