Review The Equalizer 3, Seperti Taken Rasa Denzel Washington

Judul Film : The Equalizer 3

Genre : Action

Sutradara : Antoine Fuqua

Skenario : Richard Wenk

Pemain : Denzel Washington, Dakota Fanning, David Denman, Sonia Ammar, Remo Girone

Durasi : 109 menit

Produksi: Columbia Pictures, Escape Artists, Mundy Lane Entertainment, Fuqua Films, Eagle Pictures

Untuk alasan tertentu, aktor kawakan Denzel Washington hampir tidak pernah terlibat dalam sekuel film yang dibintanginya. Hanya ada satu pengecualian, The Equalizer yang mana Washington bahkan terlibat dalam tiga film tersebut. Penutup dari trilogi film, The Equalizer 3 telah rilis di bioskop Indonesia mulai Rabu (30/8/2023).

Beritasatu.com mendapatkan kesempatan untuk mengikuti screening perdana The Equalizer 3 pada Selasa (29/8/2023). Film ini memang memiliki lebih banyak aksi ketimbang dua film sebelumnya, sayangnya hal itu justru mengorbankan sisi narasi yang meninggalkan cerita yang kurang berkesan kepada para penonton.

BACA JUGA Review Film Gran Turismo, Kombinasi Ideal Adrenalin Balap dan Emosi

Advertisement

The Equalizer 3 dibuka dengan adegan dimana Robert McCall (Denzel Washington) menjalankan misi penyeimbangnya di Italia, untuk alasan tertentu (baru dijelaskan di akhir film). Terluka setelah menyelesaikan misi tersebut, ia dirawat oleh dokter setempat Enzo (Remo Girone) dan diterima hangat oleh penduduk lokal.

Setelah merasakan kedamaian dan berniat meninggalkan dunia lamanya, ketenangan McCall terganggu oleh keberadaan kelompok mafia yang mengancam penduduk sekitar. Di lain sisi, McCall juga membantu seorang agen muda CIA, Emma Collins (Dakota Fanning) untuk mengurai benang konspirasi yang melibatkan penyelundupan narkoba, terorisme, yang berujung pada musuh sama yang harus ia tumpas.

The Equalizer 3 (2023).

The Equalizer 3 memang memiliki lebih banyak adegan aksi, atau lebih tepatnya kekerasan. Berbeda dengan dua film sebelumnya, yang mana memperlihatkan kepiawaian McCall dalam menggunakan peralatan nonsenjata api seperti harpun, tembakan paku, hingga perkakas rumah tangga, di film ketiganya McCall bebas menggunakan senjata api.

Secara narasi, film ini kurang menghadirkan cerita yang berkesan. The Equalizer 3 lebih ke tipikal film laga ala hakim jalanan Amerika pada umumnya, seorang Amerika pergi ke negara lain yang dikuasai kelompok penjahat, di mana polisi setempat korup, dan polisi bersih tidak bisa berbuat banyak, dan hadir seorang jagoan (Amerika) yang menyelamatkan penduduk sekitar.

The Equalizer 3 seolah menggunakan pendekatan ala John Wick: bunuh, mayat bertebaran, selesai. Padahal saat film pertama The Equalizer (2014) muncul, penonton diajak menikmati aksi McCall yang penuh determinasi dan presisi dalam menjalankan misi penyeimbangnya, mengingatkan kita akan The Equalizer versi serial TV tahun 80-an. Di situlah sisi menarik dari The Equalizer, yang sayangnya gagal ditunjukkan di film keduanya (2018), juga film ketiganya.

The Equalizer 3 (2023).

The Equalizer 3 terkesan seperti Taken (Liam Neeson) rasa Denzel Washington, sama-sama trilogi, sama-sama menceritakan pria yang penuh determinasi, sama-sama penuh aksi, selesai.

Sebagai trilogi, sebetulnya The Equalizer memiliki kemewahan yang belum tentu dimiliki trilogi film lain, yakni sutradara (Antoine Fuqua), penulis naskah (Richard Wenk), dan bintang utamanya (Washington) sama. Sayangnya alih-alih mengeksplorasi dan memperluas dari kesuksesan film pertamanya, setiap film Equalizer justru terkesan memiliki pendekatan yang berbeda, yang berujung menjadi film laga yang biasa-biasa saja.

BACA JUGA Review Film Talk to Me, Konsisten Mengguncang dengan Ketegangan

Meski Washington kembali berhasil memerankan karakter McCall dengan kharisma khasnya, reuni antara Denzel Washington dan Dakota Fanning, yang mana keduanya pernah bermain bersama dalam Man on Fire (2004) -- saat itu Fanning masih berusia 10 tahun-- justru tak menghasilkan suatu chemistry yang berkesan (ikatan karakter antara keduanya juga baru dijelaskan di akhir film). Dengan durasi hanya 109 menit (lebih singkat 23 menit dari film pertama, dan 12 menit dari film kedua), banyak adegan-adegan yang terkesan tidak perlu dan tidak mendukung alur cerita utama.

Pada akhirnya, meski masih menjadi film laga yang layak ditonton khususnya mereka yang merupakan penggemar setia dari The Equalizer, sayangnya film ini kurang meninggalkan kesan sebagai film laga terbaik, setidaknya dalam trilogi film. Mungkin sudah tepat Denzel Washington tak terlibat dalam sekuel filmnya, karena rasanya baik The Equalizer 2 maupun The Equalizer 3 memang tak semenarik dari film perdananya.

Bagikan