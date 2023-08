Behind Your Touch Raih Rating Tertinggi Sepanjang Masa Penayangan

Jakarta, Beritasatu.com - Behind Your Touch dari JTBC berhasil capai rekor tertinggi sepanjang masa penayangan pada Minggu malam.

Film thriller komedi baru yang dibintangi oleh Han Ji Min, Lee Min Ki, dan Suho EXO ini meraih rating tertinggi hingga saat ini. Menurut Nielsen yang dikutip dari Soompi pada Selasa, (29/8/2023), Behind Your Touch meraih rating rata-rata nasional sebesar 7,5%, menandai rekor terbaru untuk serial ini. Jika dibandingkan rating episode sebelumnya, mengalami lonjakan hampir sebesar 2%.

BACA JUGA 4 Fakta Menarik Drakor King The Land yang Ratingnya Terus Meningkat

Drama ini mengisahkan Bong Ye Bun (Han Ji Min) seorang dokter hewan yang dapat melihat masa lalu hewan dan manusia berkat kemampuan psikometrinya yang terjadi secara kebetulan di Mujin, setelah terkena hujan meteor.

Advertisement

Moon Mun Yeol (Lee Min Ki) yang awalnya curiga pada Bong Ye Bun dan menyebutnya cabul, akhirnya menggunakan kekuatan Bong Ye Bun untuk memecahkan sebuah kasus.

Sementara itu, The Uncanny Counter 2: Counter Punch dari tvN yang menyisakan dua episode lagi juga mengalami kenaikan rating, menjelang minggu terakhir penayangan. Episode terakhir dari drama superhero ini naik ke rating rata-rata nasional 4,9%.

Terakhir ada The Real Has Come dari KBS 2TV yang mempertahankan posisinya sebagai drama paling banyak ditonton di hari Minggu dengan rating rata-rata nasional 23,3%.

Bagikan