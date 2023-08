Park Eun Bin dan Lee Je Hoon Jadi Pembawa Acara Busan International Film Festival

Jakarta, Beritasatu.com - Park Eun Bin dan Lee Je Hoon terpilih sebagai pembawa acara upacara pembukaan Festival Film Internasional Busan ke-28 yang akan diselenggarakan pada Oktober tahun ini.

Busan International Film Festival (BIFF) secara resmi mengumumkan kedua aktor tersebut akan menjadi pembawa acara.

“Lee Je Hoon dan Park Eun Bin telah dikonfirmasi sebagai pembawa acara pembukaan Festival Film International Busan ke-28, yang akan diselenggarakan selama 10 hari, mulai tanggal 4 Oktober hingga 13 Oktober di sekitar Busan Cinema Center,” kata BIFF yang dikutip dari Soompi pada Selasa (29/8/2023).

Terpilihnya mereka sebagai pembawa dikarenakan akting keduanya yang dinilai sangat memukau.

“Sebagai pembawa acara pembukaan tahun ini, Lee Je Hoon telah menunjukkan penampilan luar biasa dalam setiap proyeknya, dan Park Eun Bin telah mencuri hati publik dengan aktingnya yang mendetail akan memulai Festival Film Internasional Busan ke-28 dengan penuh gaya,” jelas BIFF lebih lanjut.

Sebelumnya, Lee Je Hoon telah memulai debutnya dengan film The Pit and the Pendulum (2009). Ia mulai dikenal saat memerankan The Front Line (2011) dan Architecture 101 (2012). Sejak saat itu, ia terus bekerja di dunia hiburan dengan memerankan banyak drama dan film.

Sementara itu, Park Eun Bin memulai karier di industri hiburan sejak ia di usia dini. Ia telah membangun reputasinya melalui berbagai iklan, program TV, dan drama. Bahkan ia juga memenangkan beberapa awards karena aktingnya yang luar biasa. Namanya kembali dibicarakan setelah ia memerankan Extraordinary Attorney Woo (2022).

