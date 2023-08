4 Alasan Fireworks of My Heart Harus Masuk Daftar Tontonan

Jakarta, Beritasatu.com - 10 tahun setelah perpisahan yang menyakitkan, Song Yan (Yang Yang) kini telah menjadi petugas pemadam kebakaran dan Xu Qin (Wang Chu Ran) menjadi ahli bedah. Dipertemukan kembali oleh pekerjaan, mereka harus menghadapi masa lalu dan memutuskan kemana mereka akan melangkah.

Begitulah kisah Fireworks of My Heart, sebuah drama mengharukan tentang kedewasaan dan menemukan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Drama ini cocok untuk pemirsa yang menyukai alur cerita lambat.

Berikut adalah empat alasan untuk menambahkan drama Fireworks of My Heart ke dalam daftar tontonan yang dilansir dari Soompi pada Selasa (29/8/2023).

1. Penampilan dan chemistry yang luar biasa

Yang Yang bukanlah pendatang baru di dunia akting, jadi tidak heran jika ia memerankan Song Yan dengan sangat bagus sebagai karakter yang jujur, tangguh, dan ceria. Chemistrynya dengan Wang Chu Ran yang masih kurang berpengalaman, membuat adegan yang terkadang lembut dan intim tidak akan gagal membuat hati para penonton berdebar. Peran Wang Chu Ran cocok dengan penampilan Yang Yang di setiap adegan.

2. Karakter dan hubungan yang realistis

Kelebihan lainnya dari Fireworks of My Heart adalah sangat realistis. Sejumlah kejadian selama misi pemadam kebakaran mungkin akan membuat beberapa orang mengernyitkan dahi, tetapi dalam hal-hal seperti hubungan, kepribadian, dan perkembangan karakter, drama ini berhasil membuat adegannya terasa asli.

Karakter-karakternya pun terasa manusiawi dengan adanya kekurangan dan semua hal tersirat lainnya. Beberapa dari perannya, sebagian memiliki perilaku buruk dan tidak. Penonton akan dilatih untuk menganalisis karakter-karakter dalam drama ini.

3. Hubungan dekat antar rekan kerja

Para petugas pemadam kebakaran tidak akan gagal membuat para penonton tersenyum dengan tingkah laku mereka. Telah melalui tragedi kebakaran bersama-sama, hal ini menciptakan interaksi yang lebih dekat antar pemeran. Dimulai dari lelucon yang menyenangkan hingga saling mendukung satu sama lain di saat-saat sulit, mereka merupakan sekelompok pemadam kebakaran yang kompak sehingga sulit untuk yang menontonnya untuk tidak menyukai mereka.

4. Komunikasi adalah kunci

Saat menonton Fireworks of My Heart, penonton akan melihat bagaimana kesalahpahaman yang diselesaikan antar pemain. Bahkan ketika mereka tidak bersama, para pemeran utama hampir selalu berkomunikasi, mengatakan hal-hal yang perlu dikatakan. Tentu ada rahasia dan sesuatu yang tidak ingin mereka bicarakan, tetapi ketika menyangkut hubungan, mereka akan menjelaskan dengan detail.

Fireworks of My Heart merupakan drama romantis yang penuh chemistry. Jika pemirsa mencari drama realistis terhadap sebuah hubungan, bromance, dan kombinasi antara tangis dan tawa, Fireworks of My Heart menjadi tontonan yang tepat.

