Catat! 7 Rekomendasi Anime yang Siap Tayang September 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Netflix baru-baru ini mengumumkan jajaran konten yang akan disajikan kepada para penggemar selama bulan September 2023. Terdapat sebanyak tujuh serial anime yang dijadwalkan tayang dalam periode September ini.

Salah satu di antaranya adalah anime berjudul Bleach: Gotei 13 Invading Army, yang mengisahkan tentang kelanjutan cerita setelah pertempuran melawan Aizen.

Para tokoh utama, Ichigo dan Gotei 13, tanpa mereka sadari, harus menghadapi ancaman seorang penipu yang berhasil menyusup ke dalam kelompok mereka. Di tengah situasi ini, kekuatan Ichigo yang tidak stabil turut menjadi perhatian.

Selanjutnya, serial anime Kengan Ashura S2 juga akan menghibur penonton dengan kisahnya. Anime ini mengisahkan perjalanan Ohma Tokita ke dunia rahasia di mana konflik bisnis diselesaikan melalui pertarungan gladiator yang brutal. Motivasi Ohma Tokita dalam pertarungan ini bukanlah uang, melainkan semata-mata hasrat untuk berjuang dan meraih kemenangan.

Tidak ketinggalan, ada juga anime berjudul Castlevania: Nocturne yang mengambil latar belakang saat revolusi pecah di Prancis. Di tengah situasi ini, tokoh utama, Richter Belmont, berjuang keras untuk mempertahankan warisan keluarganya sekaligus mencegah bangkitnya penguasa vampir yang kejam dan haus akan kekuasaan.

Berikut adalah daftar lengkap anime yang akan ditayangkan di Netflix selama bulan September 2023:

1 September 2023

- Bleach: Gotei 13 Invading Army

- Bleach: The Lost Agent

- The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody

- Sasaki and Miyano

7 September 2023

- Gamera Rebirth

21 September 2023

- Kengan Ashura S2

28 September 2023

- Castlevania: Nocturne

Dengan jajaran konten yang beragam dan menarik ini, para pencinta anime memiliki banyak pilihan untuk dinikmati selama bulan September tahun ini. Semua serial menjanjikan pengalaman hiburan yang mengasyikkan dan tak terlupakan.

