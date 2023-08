One Piece Live Action Tayang Hari Ini, Langsung 8 Episode

Jakarta, Beritasatu.com - Anime One Piece Live Action akhirnya resmi tayang hari ini Kamis, (31/8/2023) sebanyak 8 episode sekaligus di Netflix. Para penggemar bisa langsung menyaksikan petualangan Luffy yang tayang pada pukul 14.00 WIB.

One Piece Live Action besutan Eiichiro Oda ini menceritakan perjalanan Luffy dan kawan-kawan dalam mencari harta karun serta menemukan kru di perjalanan tersebut.

Anime One Piece telah berhasil merebut hati jutaan penggemar sejak pertama kali serial manganya diterbitkan. Dengan premis yang menarik tentang pencarian harta karun legendaris bernama One Piece, serta kisah persahabatan dan petualangan yang tak terlupakan, karya Eiichiro Oda telah menjadi salah satu karya paling ikonik dalam dunia hiburan.

Adaptasi live action ini akan membawa penonton kembali ke awal mula petualangan, fokus pada masa kecil tokoh utama, Monkey D. Luffy, yang diperankan oleh Inaki Godoy. Luffy merupakan seorang anak yang bertemu dengan Shanks, seorang bajak laut yang menjadi panutannya dalam menjelajah lautan. Impian Luffy untuk menjadi raja bajak laut dan menguasai lautan menjadi pendorong utama cerita ini.

Namun, di setiap perjalanan Luffy selalu bertemu dengan berbagai rintangan. Ia menyadari bahwa untuk mencapai impian tersebut, dirinya membutuhkan kru yang kuat yang dapat saling mendukung satu sama lain. Dalam perjalanannya, Luffy bertemu dengan berbagai karakter yang akhirnya menjadi anggota kru-nya, seperti Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji. Setiap pertemuan dengan anggota kru memiliki cerita dan latar belakang yang mengharukan, menunjukkan keunikan masing-masing karakter.

One Piece Live Action tidak hanya mengangkat tema kerja sama dan petualangan semata, tetapi juga mengeksplorasi aspek cinta, persahabatan, dan kekeluargaan dalam ceritanya. Para anggota kru Luffy bukan hanya rekan-rekan petualangan, tetapi juga keluarga yang saling mendukung dan melindungi satu sama lain di tengah-tengah bahaya dan rintangan.

Delapan episode pertama adaptasi live action ini telah ditunggu-tunggu oleh penggemar. Tiap episodenya memiliki judul yang menarik dan menggambarkan inti dari cerita yang akan disajikan. Berikut adalah daftar judul episode beserta ringkasan singkatnya:

1. Romance Dawn: Mengisahkan awal perjalanan Luffy dan pertemuannya dengan Shanks.

2. The Man in The Straw Hat : Fokus pada impian dan tekad Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut.

3. Tell No Tales: Menunjukkan tantangan dan rintangan awal dalam perjalanan Luffy.

4. The Pirates Are Coming: Momen ketika Luffy bertemu dengan Zoro, awal dari kru pertamanya.

5. Eat at Baratie: Luffy bertemu dengan Sanji di restoran terapung, Baratie.

6. The Chef and The Chore Boy: Mengungkapkan cerita di balik keikutsertaan Sanji dalam kru.

7. The Girl with The Sawfish Tattoo: Mengisahkan pertemuan Luffy dengan Nami dan perjalanannya menuju Arlong Park.

8. Worst in The East: Menampilkan kru baru yang bergabung dan tantangan baru yang dihadapi.

Antusiasme para penggemar anime One Piece terhadap adaptasi live action ini tidak dapat diragukan lagi. Dengan kisah yang telah menyentuh banyak hati, diharapkan bahwa One Piece Live Action akan mampu memberikan pengalaman yang tak kalah mengesankan seperti versi animenya. Dengan durasi sekitar satu jam per episode, penonton akan dihibur dengan petualangan, tawa, dan emosi yang tak terlupakan.

Tidak diragukan lagi, adaptasi live action ini akan mengukuhkan lagi posisi One Piece sebagai salah satu karya paling ikonik dalam sejarah dunia hiburan. Jadi mari kita bersiap untuk ikut berpetualang mulai hari ini bersama Luffy dan kawan-kawan.

