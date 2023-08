Boyong Full Team, Richard Marx Siap Pukau Penggemar di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Richard Marx siap menggelar konsernya lagi di Indonesia setelah 7 tahun lamanya. Uniknya penyanyi kelahiran Chicago, AS 16 September 1963 itu akan tampil dengan band yang biasa mengiringi nya saat manggung di berbagai negara di dunia.

Konser tersebut nantinya akan digelar di The Kasablanka Hall, Jakarta pada 5 Oktober 2023 mendatang. Hal itu diungkapkan perwakilan Endless Live, Hilmi saat menggelar jumpa pers di Kebayoran Baru, Jakarta Kamis (31/8/2023).

"Untuk keempat kalinya, kita akan kembali mengundang penyanyi Richard Marx. Bertajuk "The Songwriter Tour 2023 - Live In Jakarta" konser kali ini mengusung konsep full band yang akan kita gelar di The Kasablanka Hall, Kuningan Jakarta pada 5 Oktober," tutur Hilmi.

Ditambahkan Hilmi, pihaknya menargetkan penonton hingga 3.200 orang kali ini.

"Kita gelar konsernya di sana (The Kasablanka Hall) karena kita ingin penonton yang datang bisa nyaman dan intimated," tambahnya.

Pihak promotor sendiri mengatakan akan menjual tiketnya untuk 5 kategori tiket yang bisa didapatkan tiketnya mulai awal September 2023.

"Kita menjual 5 kategori tiket yakni untuk kelas Silver dengan harga Rp 750.000 (standing), lalu kategori Gold dengan harga Rp 1.250.000 (free seating), kategori Diamond dengan harga Rp 1.750.000 (number seating) dan kelas Platinum dengan harga Rp 3.500.000 (number seating) yang tiketnya sendiri bisa dilihat melalui media sosial kita Endless Live dan Go Live," terangnya.

Untuk konser dengan konsep full band yang akan digelar di Jakarta ini, pihak promotor sendiri telah menyiapkan sesuatu yang menarik dan berkesan bagi penonton konsernya.

"Di konsernya kali ini, Richard Marx akan membawakan sekitar 16-17 lagu yang konsernya akan digelar 2,5-3 jam. Pihak Richard Marx juga menyatakan para penggemar Richard bisa merequest lagu yang ingin dibawakan Richard di Indonesia melalui richardmarx.com," tandasnya.

Richard Marx sendiri pertama kali tampil dalam konser di Indonesia pada tahun 1990 silam dan terakhir Richard manggung di Indonesia pada tahun 2016 silam.

