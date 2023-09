Sering Dianggap Pekerjaan Bergengsi, Segini Gaji Pilot di 5 Negara Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Profesi pilot sering kali dikagumi sebagai salah satu profesi yang menawarkan tantangan dan gaji yang menarik. Namun, dengan dinamika ekonomi dan perubahan dalam industri penerbangan, daftar gaji pilot menjadi topik yang menarik untuk dipelajari.

Dalam industri penerbangan, gaji pilot dapat bervariasi secara signifikan berdasarkan beberapa faktor, seperti jenis maskapai penerbangan, pengalaman, jenis pesawat yang diterbangkan, dan rute penerbangan. Sebagai contoh, pilot yang terbang untuk maskapai penerbangan internasional dengan pesawat besar mungkin memiliki gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan pilot yang terbang untuk maskapai regional.

Gaji pilot juga dapat berkaitan dengan jam terbang. Pilot yang memiliki jam terbang lebih banyak biasanya memiliki gaji yang lebih tinggi karena pengalaman mereka dalam menghadapi berbagai situasi penerbangan yang kompleks. Namun, bagi pilot yang baru saja memulai karirnya, gaji awal mungkin lebih rendah sambil mereka terus membangun jam terbang dan pengalaman.

Daftar rata-rata gaji pilot

Pernyataan dari Ketua Umum Ikatan Pilot Indonesia (IPI), Capt Rama Noya, mencatatkan bahwa gaji pilot di Indonesia untuk posisi captain berkisar antara Rp 38-45 juta.

Dalam sebuah buku Profesi Awak Kabin Udara: Profesi Idaman Saat Ini yang ditulis oleh Arista Atmadjati juga memberikan pandangan tentang gaji pilot. Menurut buku tersebut, rata-rata gaji pilot sekitar US$ 80 ribu per tahun. Ini berarti, jika dihitung dalam mata uang Rupiah dengan kurs 14.600, maka rata-rata gaji pilot per bulan menjadi sekitar Rp 97,3 juta.

Pilot yang bekerja dalam penerbangan internasional umumnya mendapatkan gaji lebih tinggi daripada yang bekerja dalam penerbangan domestik. Rata-rata gaji pilot di maskapai penerbangan internasional disebutkan sekitar US$ 145 ribu per tahun. Artinya, gaji pilot yang bekerja dalam maskapai internasional mencapai sekitar Rp 176 juta per bulan.

Selain gaji, pilot pesawat juga sering mendapatkan tunjangan, bonus, dan fasilitas seperti akomodasi yang lebih baik. Besar dan jenis tunjangan ini bervariasi tergantung pada kebijakan maskapai masing-masing.

Namun, bagaimana dengan gaji pilot di negara lain? Berdasarkan informasi dari situs Naibuzz, beberapa negara memiliki gaji pilot yang sangat menarik:

1. Tiongkok: Pilot di Tiongkok dapat mengantongi gaji sekitar US$ 25 ribu per bulan, atau setara dengan Rp 365 juta per bulan. Bonus akhir kontrak juga dapat mencapai US$ 80 ribu.

2. Belanda: Di maskapai KLM di Belanda, gaji pilot berkisar antara €50.000 hingga €256.700 per tahun, tergantung pengalaman dan posisi dalam perusahaan.

3. Prancis: Pilot senior di Air France dapat memperoleh sekitar €208.000 per tahun, dihitung berdasarkan waktu terbang dalam penerbangan jarak jauh atau pendek.

4. Irlandia: Pilot Ryanair di Irlandia mendapatkan gaji rata-rata antara €15.000 hingga €200.000 per tahun.

5. Kanada: Pilot di Air Canada mendapatkan gaji awal sekitar CAD 50.000 hingga CAD 62.000, sementara pilot kapten Boeing 777 dengan pengalaman 12 tahun dapat memperoleh sekitar CAD 300.000 per tahun.

Ini menunjukkan variasi besar dalam gaji pilot di seluruh dunia, yang sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, jenis maskapai, dan pengalaman pilot itu sendiri.

