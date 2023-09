Libatkan Bahasa Isyarat, Ini Lirik Lagu Adeamus dari Wake Up Iris!

Jakarta, Beritasatu.com - Wake Up Iris! adalah musisi asal Malang, Jawa Timur bergenre Folk yang terdiri dari dua personil. Vania Marisca sebagai vokalis dan memainkan biola sementara Bie Paksi selaku gitaris dan perkusi/kick drum.

Pada 30 Oktober 2020, mereka merilis single dengan judul Audeamus dengan lirik bahasa Inggris. Lagu ini menceritakan tentang harapan baru di hari esok setelah berusaha bertahan tanpa menyerah melewati badai. Dalam pembuatan video single ini akan melibatkan bahasa isyarat oleh komunitas tuli.

Seperti apa lagunya? berikut lirik dan terjemahan lagu Audeamus WakeUp Iris!.

Lirik Audeamus dari Wake Up Iris!

As the sun rolls from the east

And going down to the ocean

The path, take the leap

That nobody has walked before

And everyone doubts you for

And then we’ll sing along to give hope

For what is to come

And then we’ll sing aloud to honor

All the things that have past

And we will always shout and sing and scream

For the thing that is here and now

Wo..o..oo Wo..o..oo

I can't wait for tomorrow

Wo..o..oo Wo..o..oo

Sure I can walk the way

Wo..o..oo Wo..o..oo

I hear the voice of tomorrow

Wo..o..oo

And I will breakaway

I can hold the light with

My bare hands

I feel the warmth

I feel the power to grow

Wo..o..oo Wo..o..oo

I can't wait for tomorrow

Wo..o..oo Wo..o..oo

Sure I can walk the way

Wo..o..oo Wo..o..oo

I hear the voice of tomorrow

Wo..o..oo

And I will breakaway

Wo..o..oo Wo..o..oo

I can't wait for tomorrow

Wo..o..oo Wo..o..oo

Sure I can walk the way

Wo..o..oo Wo..o..oo

I hear the voice of tomorrow

Wo..o..ooo

Terjemahan Lirik Lagu Adeamus Wake Up Iris!

Saat matahari bergulir dari timur

Dan turun ke laut

Jalannya, lakukan lompatan

Tidak ada seorang pun yang pernah berjalan sebelumnya

Dan semua orang meragukanmu

Dan kemudian kami akan bernyanyi bersama untuk memberikan harapan

Untuk apa yang akan datang

Dan kemudian kami akan bernyanyi dengan keras untuk menghormati

Semua hal yang telah berlalu

Dan kami akan selalu berteriak, bernyanyi, dan menjerit

Untuk hal yang ada di sini dan saat ini

Wo..o..oo Wo..o..oo

Saya tidak sabar menunggu besok

Wo..o..oo Wo..o..oo

Tentu saja aku bisa berjalan sesuai keinginanku

Wo..o..oo Wo..o..oo

Saya mendengar suara hari esok

Wo..o..oo

Dan aku akan memisahkan diri

Saya bisa memegang lampunya dengan

Tangan kosongku

Saya merasakan kehangatannya

Saya merasakan kekuatan untuk tumbuh

Wo..o..oo Wo..o..oo

Saya tidak sabar menunggu besok

Wo..o..oo Wo..o..oo

Tentu saja aku bisa berjalan sesuai keinginanku

Wo..o..oo Wo..o..oo

Saya mendengar suara hari esok

Wo..o..oo

Dan aku akan memisahkan diri

Wo..o..oo Wo..o..oo

Saya tidak sabar menunggu besok

Wo..o..oo Wo..o..oo

Tentu saja aku bisa berjalan sesuai keinginanku

Wo..o..oo Wo..o..oo

Saya mendengar suara hari esok

Wo..o..ooo

Demikian Lirik Lagu Adeamus yang dinyantikan oleh Wake Up Iris! beserta terjemahannya.

