Pakar Sebut Polusi Udara Dapat Memperpendek Usia Hidup

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Prof Tjandra Yoga Aditama, merujuk pada hasil penelitian Air Quality Life Index (AQLI) yang dilakukan di India pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa polusi udara memiliki dampak signifikan terhadap usia harapan hidup masyarakat.

"Berdasarkan data 2021 menunjukkan bahwa tingkat polusi udara, terutama partikel PM2.5, di New Delhi telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Kadar rata-rata tahunan PM2.5 di kota tersebut mencapai 126.5 g/m3, melebihi batas rekomendasi WHO yang seharusnya hanya 5 g/m3. Tingginya kadar partikel polutan juga tercatat pada tahun 2021 di New Delhi," bebernya dalam sebuah diskusi di Jakarta Kamis, (31/8/2023).

Prof Tjandra mengungkapkan bahwa peningkatan tingkat polusi udara pada tahun 2021 mengakibatkan penurunan usia harapan hidup penduduk New Delhi hingga 11,9 tahun apabila mengacu pada batas aman yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dalam konteks lain, jika merujuk pada standar polusi udara nasional India, penduduk New Delhi dapat kehilangan usia harapan hidup hingga 8,5 tahun.

Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa polusi partikel adalah risiko terbesar yang mengancam kesehatan di India, bahkan lebih berdampak dibandingkan penyakit kardiovaskuler dan malnutrisi maternal dalam hal penurunan usia harapan hidup. Rata-rata penduduk India kehilangan 5,3 tahun usia harapan hidup akibat polusi partikel, sedangkan angka kehilangan akibat penyakit kardiovaskuler adalah 4,5 tahun, dan akibat malnutrisi maternal dan bayi adalah 1,8 tahun.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa sekitar 67,4 persen penduduk India hidup dalam lingkungan dengan tingkat polusi udara yang melebihi standar kualitas udara yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat, yakni sebesar 40 mikrogram per meter kubik.

Tak hanya India, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa tingkat partikel polusi udara di kawasan Asia Selatan meningkat sebesar 9,7 persen dalam periode 2013 hingga 2021. Di India sendiri, peningkatan partikel matter (PM) 2.5 mencapai 9,5 persen, sementara di Pakistan mencapai 8,8 persen, dan di Bangladesh meningkat 12,4 persen.

Analisis lanjutan menunjukkan bahwa rata-rata polusi partikel udara di India meningkat sebesar 67,7 persen dari tahun 1998 hingga 2021. Hal ini semakin memperberat penurunan rata-rata usia harapan hidup hingga 2,3 tahun.

Prof Tjandra juga mencatat bahwa masalah polusi udara masih berlanjut di Jakarta dan sekitarnya. Dampaknya terlihat dari peningkatan angka infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di masyarakat serta bertambahnya kasus penyakit paru dan gangguan pernapasan.

Terhadap hasil penelitian di India, Prof Tjandra menyarankan agar penelitian serupa juga dilakukan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memahami dampak polusi udara terhadap usia harapan hidup di Indonesia serta sejauh mana kehilangan tahun-tahun kehidupan yang mungkin terjadi.

Dengan mengumpulkan data ilmiah yang valid, langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengatasi dampak polusi udara pada kesehatan masyarakat dapat diambil. Prof Tjandra berharap bahwa instansi terkait akan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

