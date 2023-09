Rekomendasi Event Akhir Pekan, Ada FIBA 2023 hingga Festival Musik dan Kuliner

Jakarta, Beritasatu.com - Akhir pekan menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh hampir semua orang. Setelah melewati padatnya aktivitas dari Senin hingga Jumat, momen ini menjadi waktu yang paling tepat untuk melakukan hobi.

Terdapat berbagai aktivitas seru yang dapat dilakukan, salah satunya menghadiri event tertentu. Ditemani dengan keluarga, teman, atau orang tersayang juga akan lebih seru.

Berikut ini terdapat beberapa rekomendasi event akhir pekan yang dapat dihadiri di akhir pekan. Yuk disimak.

1. FIBA Basketball World Cup 2023

Digelar mulai 25 Agustus hingga 10 September 2023, FIBA Basketball World Cup 2023 dilaksanakan di Indonesia Arena, kompleks olahraga Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Di tanggal 2 September, tim yang akan bermain adalah Pantai Gading vs Prancis dan Iran vs Lebanon. Sementara di tanggal 3 September, tim yang akan bermain, yaitu Brasil vs Latvia dan Spanyol vs Kanada. Tiket dapat dibeli di fiba.loket.com.

2. Synchronize Fest 2023

Synchronize Fest merupakan festival musik multi-genre yang diadakan satu tahun sekali dengan berskala nasional. Mengundang ribuan penonton, acara ini akan merayakan keberagaman jenis-jenis musik yang ada. Acara ini diadakan selama tiga hari, tiga malam, mulai dari 1, 2, 3 September 2023 di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta.

Dimeriahkan oleh ratusan musisi Tanah Air, Synchronize siap mengajak penonton untuk menyanyi bersama. Harga tiket dibanderol dari Rp 250.000 hingga Rp 650.000.

3. Festival Kuliner Serpong

Kembali digelar, Festival Kuliner Serpong hadir dengan tema “Jelajah Rasa Jalur Mudik”. Berlokasi di area Parkir Timur Summarecon Mall Serpong, acara ini telah digelar dari 16 Agustus-1 Oktober 2023.

Festival Kuliner Serpong 2023 dibagi menjadi dua periode. Pada 16 Agustus hingga 10 September, akan dihadirkan kuliner Banten hingga Jawa Barat, sedangkan 11 September hingga 1 Oktober menawarkan kuliner Jawa Tengah dan Jawa Timur.

4. Soundranaline 2023

Soundrenaline 2023 akan menghadirkan pengalaman acara terbesar dalam sejarah festival musik terkini. Akan digelar pada 2-3 September 2023 di Carnaval Ancol, Jakarta, acara ini menghadirkan musisi terkenal, baik dalam maupun luar negeri.

Dihadiri oleh Thirty Seconds to Mars, Lauv, Kodaline, Jeremy Zucker, Adhitia Sofyan, Andra and The Backbone, dan masih banyak lineup lainnya, tiket Soundrenaline dijual mulai dari Rp 1.588.000-Rp 3.588.000.

5. Indonesian Heritage Fashion, Art, and Craft Bazar

Bazar ini diselenggarakan di Atrium Utama, Cibubur Junction pada 21 Agustus-17 September 2023. Acara ini akan menyuguhkan beragam brand lokal, mulai dari baju, aksesoris, dan bahkan kerajinan khas Indonesia.

