Rekomendasi Film Akhir Pekan, Ada Joy Ride hingga Susuk

Jakarta, Beritasatu.com - Hari libur menjadi waktu yang paling ditunggu bagi semua orang. Setelah menjalani padatnya kegiatan selama lima hari berturut-turut, akhir pekan merupakan momen yang tepat untuk melakukan kegiatan seru.

Aktivitas yang dapat dilakukan adalah menonton film bioskop. Berikut adalah rekomendasi film akhir pekan yang dapat ditonton bersama keluarga, teman, atau orang tersayang.

1. The Equalizer 3

The Equalizer 3 adalah film terakhir dari trilogi The Equalizer yang menampilkan Denzel Washington sebagai pemeran utama. Film ini juga terinspirasi dari serial televisi dengan judul sama yang ditayangkan pada 1985. Sutradara Antoine Fuqua dan penulis Richard Wenk juga kembali bergabung dalam proyek ini.

Film ini melanjutkan seri sebelumnya, yang mengisahkan Robert McCall (Denzel Washington). Sejak berhenti menjadi pembunuh bayaran pemerintah, ia membantu orang-orang kurang beruntung untuk mendapatkan keadilan. Berpindah ke Italia Selatan, Robert McCall menemukan teman-teman barunya yang berada di bawah kendali bos kejahatan lokal. Ketika peristiwa berubah menjadi mematikan, McCall menjadi pelindung mereka dengan menghadapi mafia.

2. Joy Ride

Bergenre komedi, Joy Ride merupakan film terbaru Amerika Serikat, karya Adele Lim. Keseruan film ini berasal dari para pemainnya, yaitu Ashley Park, Sherry Cola, Stephanie Hsu, dan Sabrina Wu, Debbie Fan, dan masih banyak lagi.

Mengisahkan tentang Audrey (Ashley Park) dan tiga sahabatnya, yaitu Lolo (Sherry Cola), Kat (Stephanie Hsu), serta Deadeye (Sabrina Wu), yang memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Tiongkok dengan tujuan mencari ibu kandung Audrey. Perjalanan ini penuh dengan berbagai kisah dan drama yang membuat keempat sahabat ini menggali makna kebenaran dan arti persahabatan mereka. Lantas, apakah Audrey dapat menemukan ibu kandungnya?

3. Concrete Utopia

Kali ini berasal dari Negeri Ginseng, Concrete Utopia merupakan film dengan gabungan action dan drama. Disutradarai Um Tae Hwa, film ini menggandeng aktor terkenal, seperti Lee Byung Hun, Park Seo Jun, Park Bo Young, Kim Sun Young, Park Ji Hu, dan Kim Do Yoon.

Film ini mengisahkan bencana alam, gempa bumi dahsyat di Seoul, Korea Selatan. Namun terdapat Apartemen Hwang Gung, yang tetap utuh berdiri. Seiring berjalannya waktu, pendatang dari luar datang ke Apartemen Hwang Gung untuk mencari perlindungan dari cuaca ekstrem yang dingin.

Tak lama dari itu, para penghuni asli apartemen mulai merasa kesulitan dalam menampung semua orang yang datang. Khawatir akan ancaman terhadap keselamatan mereka sendiri, para penghuni apartemen memutuskan untuk menerapkan aturan khusus. Apakah aturan itu?

4. Susuk

Pencinta film horor, harus menonton film yang satu ini. Susuk menceritakan tentang Laras (Hana Malasan), seorang PSK yang seharusnya telah tewas karena serangan dari seorang pelanggan obsesif, mendapati dirinya selamat dari kematian berkat susuk yang tertanam di tubuhnya.

Kini, nasib Laras bergantung pada dua orang terdekatnya yang bersama-sama mencoba mencari cara untuk menyembuhkan pemakai susuk tersebut. Hal mengakibatkan tubuhnya membusuk dan menciptakan teror bagi orang-orang di sekitarnya. Diproduseri oleh Ridha An-Nuur S. dan Novi Hanabi, Susuk sudah bisa ditonton sejak Kamis (31/8/2023) kemarin.

5. Puspa Indah Taman Hati

Terakhir ada Puspa Taman Hati yang bergenre drama romansa. Dibintangi oleh artis terkenal Tanah Air, Prilly Latuconsina, Yesaya Abraham, Dewi Gita, Lukman Sardi, dan masih banyak lagi, film ini sebelumnya telah diproduksi pada 1979.

Bercerita tentang Galing (Yesaya Abraham), seorang penyanyi solo yang sukses karena album pertamanya. Di kampus seni, ia bertemu dengan Marlina (Prilly Latuconsina), seorang gadis yang mirip dengan Ratna (Prilly Latuconsina).

Galih merasa khawatir akan penolakan dari orang tua Marlina jika ia menjalin hubungan dengan gadis tersebut. Sementara itu, Marlina merasa ragu apakah perasaan Galih benar-benar untuknya ataukah masih terikat pada Ratna.

