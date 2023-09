Pengunjung Semesta Berpesta Tak Sabar Menanti Duet Mesra Rizky Febian dan Mahalini

Malang, Beritasatu.com - Para penggemar musik di Malang, Jawa Timur sudah tak sabar menanti dimulainya konser musik bertajuk Semesta Berpesta. Pasalnya, event yang akan digelar di UMM Dome Malang pada 2-3 September 2023 itu menghadirkan sejumlah musisi top tanah air. Salah satunya, duo mesra Rizky Febian dan Mahalini.

Keduanya didapuk menjadi bintang tamu spesial di helatan Semesta Berpesta hari pertama pada Sabtu, 2 September 2023 malam hari. Putri Zakia (20), salah satu mahasiswa di Malang menuturkan sudah tidak sabar menanti penampilan duo mesra, Rizky Febian dan Mahalini. Selama ini, dirinya hanya bisa menikmati karya dan penampilan mereka di media sosial.

"Kebetulan ini saya belum pernah nonton mereka di satu panggung. Begitu dengar ada Semesta Berpesta ini, saya langsung pesen tiket online," ujar Putri kepada Beritasatu.com seusai menukarkan tiket loket, Sabtu (2/9/2023).

Rencananya, nanti dia akan datang bersama teman-teman lamanya semasa duduk di bangku SMA. "Udah lama gak main sama mereka, kampus kita jadi terpisah. Malam nanti sudah enggak sabar seru-seruan nyanyi bareng sama mereka,'' ungkapnya.

Selain duo mesra tersebut juga ada penampilan para bintang tamu lain yang siap menghibur. Mulai Okaay dan Wake Up Iris. Open Gate rencana akan dibuka pada pukul 19.00 WIB waktu setempat.

Menurut informasi, hingga berita ini ditulis, total tiket yang terjual di sesi presale sudah mencapai 10.000 tiket. Masih tersisa sejumlah tiket lagi menunggu untuk dipesan.

Tiket Semesta Berpesta dapat dibeli di tiga platform ticketing, yaitu Goers, Tiket.com, dan Loket.com. Harga presale dimulai Rp 75.000 untuk one day pass dan Rp 150.000 untuk two days pass. Harga tiket reguler akan dibanderol dengan harga Rp 100.000 untuk one day pass dan Rp 175.000 untuk two days pass.

Dipromotori RAM Entertainment, Semesta Berpesta di Malang nanti dijamin akan berlangsung meriah dengan sejumlah aktivitas seru yang bisa kamu lakukan seperti game show seru, fashion costume, cosplay runway hingga pesta kuliner food truck festival.

Selain itu juga akan digelar kompetisi seru lain seperti breakdance competititon, karaoke hingga photography competition. Pengunjung Semesa Berpesta juga bisa menikmati berbagai spot foto yang instagramable di area galaxy wings hingga landmark.

Menjadi suatu kebanggaan bagi RAM Entertaiment menghadirkan konser musik yang juga memadukan fashion, games dan kuliner dalam satu acara. Acara ini juga telah digelar di 9 kota besar lainnya.

"Malang adalah kota ke-sembilan yang kami datangi. Kami sudah bertemu dengan ribuan penonton dari kota-kota sebelumnya. Di medsos, setelah kami rilis line up-nya, antusiasmenya sejauh ini sangat luar biasa. Sampai bertemu pada 2-3 September 2023," jelas Tomi Defantri, CEO RAM Entertainment.

Semesta Berpesta nantinya juga akan segera hadir di kota-kota besar lainnya, seperti Surabaya, Solo dan Jakarta. Para penggemar musik, pecinta fashion, dan penggemar kuliner di seluruh Indonesia wajib nantikan dan bergabung dalam perayaan yang tak terlupakan ini.

Tomi berharap, setiap kota penyelanggara nanti bisa menyelenggarakan Semesta Berpesta nanti bisa berjalan aman dan kondusif.

"Khusus pecinta musik, fashion dan kuliner Kota Malang, line up yang akan tampil tentunya akan lebih seru dan meriah. Kami berharap antusiasme dan keriaan di setiap kota yang kita kunjungi selalu berkesan," jelasnya.

Sementara di hari kedua, Minggu (3/9/2023) Semesta Berpesta masih akan menyajikan sederet musisi top lain yang juga pasti ditunggu. Mereka adalah Ziva Magnolya, Feby Putri, Guyon Waton hingga DJ Andreanz.

