Tip Make Up Praktis ala Putri Titian, Cuma 5 Menit Aja Guys!

Jakarta, Beritasatu.com - Putri Titian membagikan tip make up sederhana yang bisa dilakukan siapa saja dari rumah. Tak perlu waktu lama, make up ala dirinya ini cocok untuk ibu milenial yang tidak memiliki waktu lama untuk berdandan.

Hanya dalam waktu 5 menit, Putri Titian berhasil menciptakan tampilan yang memukau dengan make up sederhana. Penasaran dengan rahasia make up ala Putri Titian? Dilansir dari akun Instagram pribadinya @putrititian pada Sabtu (2/9/2023), berikut adalah panduan lengkapnya.

1. Gunakan foundation dengan SPF

Sebagai langkah awal, Putri Titian memilih menggunakan foundation yang mengandung SPF sebagai dasar make up nya. Ini penting karena ketika cuaca di luar sedang panas, penggunaan foundation dengan SPF dapat melindungi wajah dari paparan sinar matahari yang berbahaya.

2. Aplikasikan maskara

Gunakan maskara dengan hati-hati, mengaplikasikannya secara perlahan pada bagian tengah bulu mata. Namun, sebelum menggunakan maskara, disarankan untuk melengkungkan bulu mata terlebih dahulu dengan penjepit bulu mata. Hal ini akan membuat bulu mata terlihat lebih lentik dan memberikan kesan mata yang lebih hidup.

3. Gunakan lip cream sebagai blush on

Jangan khawatir jika Anda tidak memiliki blush on, karena lip cream juga bisa digunakan sebagai pengganti. Oleskan lip cream sedikit demi sedikit pada tulang pipi dan ratakan menggunakan jari. Dengan cara ini, wajah Anda akan terlihat seperti menggunakan blush on. Pilihlah warna yang cerah agar warna tersebut lebih terlihat.

4. Gunakan lipstik

Setelah mengikuti langkah-langkah di atas, sapukan make up Anda dengan menggunakan brush agar warnanya merata. Sebagai langkah penutup, gunakan lip cream kembali sebagai sentuhan akhir untuk membuat wajah terlihat segar dan memukau.

Gimana? Cukup mudah, bukan? Hanya dengan beberapa produk, Anda juga bisa menciptakan tampilan ini ketika ingin keluar rumah atau ke mana pun Anda pergi.

Putri Titian memang dikenal sebagai artis yang memiliki gaya sederhana. Tidak heran jika ia memiliki banyak penggemar. Melihat unggahan tersebut, netizen tentu saja terkesima dengan make up nya. Bahkan, banyak dari mereka yang menganggap Putri Titian semakin cantik dan awet muda berkat rahasia make up sederhananya ini.

