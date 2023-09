Nikmati Sajian Kuliner di Semesta Berpesta Malang Zona AstraPay

Malang, Beritasatu.com - Layanan alat pembayaran berbasis mobile yang diterbitkan oleh PT Astra Digital Arta, AstraPay kembali turut serta meramaikan gelaran Semesta Berpesta yang pekan ini digelar di Kota Malang. Di sini, kamu bisa menikmati sejumlah sajian kuliner yang ada di Zona AstraPay.

Dengan mengunduh AstraPay dan top up minimal Rp 50.000, pengunjung akan mendapatkan diskon 20 persen maksimal Rp 5.000 jika membeli makanan di Zona AstraPay. Sejumlah tenant makanan yang tersedia di antaranya Amico Food and Drink, Hisana, Taichan Semok, Warung Joko Sembung, Tuku Dimsum dan masih banyak lagi.

Untuk Top up saldo AstraPay dapat dilakukan via VA Bank di antaranya Virtual Account BCA, BNI, CIMB, Permata, TMRW by UOB apps dan bebas biaya tanpa syarat. Top up saldo juga bisa dilakukan di seluruh gerai Alfamart dan Alfamidi. Khusus untuk top up via Gerai Alfamart dan Alfamidi, biaya admin akan dikenakan sebesar Rp 2.000 akan dikembalikan dalam bentuk cashback yang akan langsung masuk setelah transaksi.

Selain menonton konser musik dan menikmati sajian kuliner, di Semesta Berpesta Malang, kamu juga dapat menikmati berbagai aktivitas seru seperti Game Show, Fashion Costume, Cosplay Runway dan Karaoke. Selain itu juga digelar kompetisi seru lain seperti Acoustic Band, Fashion Show hingga Photography.

Tiket Semesta Berpesta dapat dibeli di 3 platform ticketing terpercaya yaitu Goers, Tiket.com, dan Loket.com. Harga presale dimulai Rp 75.000 untuk 1-day pass dan Rp 150.000 untuk 2-days pass. Harga tiket reguler dibanderol dengan harga Rp 100.000 untuk 1-day pass dan Rp 175.000 untuk 2-days pass.

