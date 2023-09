Sapa Fan di Jakarta, Ini Profil dan Fakta Menarik Kim Bum

Jakarta, Beritasatu.com - Kim Bum, aktor asal Korea Selatan, kini menjadi topik hangat di seluruh dunia maya. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Kim Bum akan beradu akting dengan salah satu aktris Indonesia terkenal, Maudy Ayunda.

Meskipun kabar ini masih sebatas rumor, Kim Bum telah mencuri perhatian pecinta film dan drama Korea di seluruh dunia. Bahkan, saat ini Kim Bum sudah berada di Jakarta dan siap menyapa penggemarnya di Kempinski Grand Ballroom Minggu (3/9/2023). Mari kita simak beberapa fakta menarik tentang Kim Bum.

1. Anak sulung

Kim Bum, dengan nama lengkap Sang Bum Kim, lahir pada tanggal 7 Juli 1989. Ia adalah anak sulung dalam keluarganya dan memiliki seorang adik perempuan.

2. Lulusan Chung Ang University

Kim Bum adalah lulusan Chung-Ang University, di mana ia mengambil jurusan Film dan Teater. Universitas ini juga telah menghasilkan banyak pesohor Korea Selatan terkenal lainnya seperti Kim Rae-Won, Park Yong-Woo, Park Shin-Hye, dan masih banyak lagi.

3. Debut sejak 2006

Karier Kim Bum dimulai pada tahun 2006 ketika ia mengikuti "Survival Star Audition" dan menduduki posisi ke-6 dari ratusan peserta. Namun, karena usianya yang masih di bawah 20 tahun, ia tidak dapat melanjutkan kompetisi tersebut. Namun, kompetisi ini membuka banyak pintu bagi Kim Bum, dan ia mulai menerima berbagai peran dalam serial televisi.

Debut aktingnya terjadi di sitkom "High Kick!". Namun, ia meraih pengakuan yang lebih besar melalui perannya dalam drama "East of Eden," di mana ia memenangkan Netizen Popularity Award di Korea Drama Awards. Kemudian, popularitasnya semakin meroket setelah berperan sebagai So Yi-jung dalam drama fenomenal "Boys Over Flowers." Selain itu, ia juga menonjol dalam peran pendukungnya dalam melodrama fantasi "Padam Padam" yang ditulis oleh Noh Hee-kyung pada tahun 2011.

4. Kisah asmara

Kim Bum juga pernah menjadi sorotan media karena hubungannya dengan sesama selebritas. Pada tanggal 1 November 2013, Kim Bum dikabarkan berkencan dengan lawan mainnya dalam "Goddess of Fire," yaitu Moon Geun-young.

Namun, hubungan mereka berakhir setelah 7 bulan bersama pada tanggal 15 Mei 2014. Meskipun berpisah, keduanya memutuskan untuk tetap menjadi teman baik dan rekan kerja yang suportif. Pada 29 Maret 2018, Kim Bum diketahui menjalin hubungan dengan aktris Oh Yeon-seo, tetapi mereka juga dikabarkan berpisah setelah beberapa bulan berpacaran.

5. Akrab dengan penggemar

Kim Bum terkenal karena kedekatannya dengan penggemarnya. Pada bulan Februari 2017, ia bahkan menghadiri pernikahan seorang penggemarnya. Setelah mendengar tentang pernikahan penggemarnya, Kim Bum mengirimkan karangan bunga untuk menyelamati pasangan tersebut dan bahkan datang langsung ke lokasi pernikahan untuk memberikan ucapan selamat.

6. Enggan bintangi drama komedi romantis

Bum pernah menjadi sorotan karena keengganannya untuk membintangi drama komedi romantis. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan bahwa jika ia merasa canggung atau tidak bisa membayangkan peran tersebut, ia tidak akan menerimanya. Namun, ia tidak menutup pintu untuk peran dalam melodrama dan genre fantasi, yang menurutnya lebih mudah untuk dibayangkan.

7. Menyukai genre fantasi

Bum mengungkapkan bahwa ia lebih menyukai genre fantasi karena lebih mudah bagi dirinya untuk membayangkan ceritanya. Meskipun begitu, ia masih terbuka untuk tawaran peran dalam melodrama yang bagus. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak akan malu-malu jika harus bekerja bersama lawan main yang lebih tua.

Kim Bum, yang dikenal dengan pesonanya dan talentanya yang luar biasa, terus meraih pengakuan di dunia hiburan Korea dan internasional. Meskipun ia enggan membintangi drama komedi romantis, penggemarnya tetap setia menanti peran-peran baru dari aktor berbakat ini.

