Jadi Sorotan Netizen, Ini Profil Mackenyu Arata Pemeran Zoro di One Piece Live Action

Jakarta, Beritasatu.com - Serial One Piece Live Action telah mengudara di Netflix sejak akhir Agustus kemarin. Serial dengan 8 episode ini tentu menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh penggemar manga berjudul sama tersebut.

Hal menarik selain petualangan Luffi dan kawan-kawan dalam mencari One Piece adalah sosok Zoro. Sosok yang selalu membawa tiga samurai di pinggangnya ini menjadi perbincangan netizen jagat maya karena pesona tampannya.

Dengan rambut berwarna hijau, Zoro digambarkan sebagai ahli bela diri yang ikut berpetualang bersama Luffi dan Nami. Netizen di Tiktok bahkan sudah membicarakan Zoro dengan membagikan berbagai potongan video. Roronoa Zoro, yang diperankan oleh Mackenyu Maeda, yang juga dikenal sebagai Mackenyu Arata. Mackenyu Maeda adalah seorang aktor Jepang-Amerika yang telah mengukir namanya dalam dunia perfilman Jepang.

Dilansir dari laman IMDB, Mackenyu Maeda lahir di Tokyo pada tanggal 16 November 1996. Ia memiliki darah seni yang kuat, sebagai putra dari aktor, produser, sutradara, dan seniman bela diri terkenal, Sonny Chiba.

Meskipun lahir di Tokyo, Mackenyu tumbuh besar di Los Angeles, Amerika Serikat, dan sejak masih sekolah, ia telah tampil dalam sejumlah film dan acara televisi. Keberagaman bakatnya luar biasa, termasuk kemampuan menunggang kuda, kyokushin karate, senam, polo air, gulat, dan bahkan musik.

Pada tahun 2023, Mackenyu mengumumkan kabar bahagia bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan non-selebritis. "Mulai sekarang, saya ingin menghabiskan waktu berharga bersama sambil saling mendukung mimpi dan kegembiraan kepada lebih banyak orang," kata dia saat itu.

Debut film Mackenyu terjadi saat ia memerankan Wataya Arata dalam trilogi Chihayafuru pada tahun 2016. Peran ini membuatnya meraih Penghargaan Pendatang Baru Terbaik Akademi Jepang Tahunan ke-40 pada tahun 2017, yang merupakan pencapaian yang sangat prestisius. Karirnya terus melesat ketika ia menjadi pemeran pendukung dalam film Pacific Rim: Uprising (2018), di mana ia memerankan Kadet Ryoichi, serta saat menjadi pemeran utama dalam film aksi balap Over Drive (2018).

Sebelum memerankan karakter Zoro dalam One Piece Live Action, Mackenyu telah tampil dalam beberapa peran menarik lainnya. Ia memerankan penjahat Enishi Yukishiro di film Rurouni Kenshin: Final Chapter (2021) dan sebagai Scar di Fullmetal Alchemist: The Revenge of Scar dan Fullmetal Alchemist: Final Transmutation (2022). Ia juga memerankan Seiya dalam film Knights of the Zodiac (2023).

Tahun 2023 ini, Mackenyu menjadi sorotan dalam industri hiburan dengan berperan dalam dua proyek Disney+, yakni Dragons of Wonderhatch dan serial drama House of the Owl. Prestasinya yang terus berkembang membuatnya menjadi salah satu aktor muda berbakat yang patut diperhitungkan dalam perfilman Jepang dan internasional.

Dengan latar belakangnya yang kaya akan pengalaman dalam berbagai genre film, penggemar One Piece sangat antusias untuk melihat bagaimana Mackenyu akan membawakan karakter Roronoa Zoro dalam adaptasi live action yang sangat dinantikan ini.

