Obati Kerinduan Penggemar, D.O EXO Siap Comeback

Jakarta, Beritasatu.com - Kabar bahagia menghampiri penggemar setia Do Kyungsoo, yang lebih dikenal sebagai D.O. dari grup EXO. D.O. EXO baru-baru ini mengumumkan bahwa dia akan segera comeback dengan mini album keduanya yang berjudul Expectation pada tanggal 18 September mendatang.

Pengumuman gembira ini disampaikan melalui akun Twitter resmi EXO, @weareoneEXO, yang mengumumkan tanggal perilisan mini album ini dengan penuh semangat. "Mini album kedua D.O. EXO 'Expectation' akan dirilis pada 18 September!" tulis EXO melalui Twitter, pada Sabtu (2/9/2023).

Tentu saja, penggemar bisa berharap akan karya yang lebih spektakuler dari D.O. dalam mini album keduanya ini. EXO bahkan menggambarkan bahwa album ini akan memberikan sensibilitas unik yang lebih mendalam. Mereka mengajak penggemar untuk percaya dan dengarkan The King of Voices!

"Ekspektasi tinggi untuk sensibilitas unik yang lebih dalam," tulis EXO.

Dalam pengumuman ini, EXO juga membagikan poster mini album yang menggambarkan suasana misterius. Poster ini menampilkan D.O. EXO sedang duduk di sebuah kamar yang dipenuhi dengan cahaya matahari. Wajah tampannya tidak terlihat, tetapi ekspresi seriusnya terlihat jelas. D.O. terlihat menopang kepala dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya sibuk menulis sesuatu, menambah misteri seputar proyek baru ini.

Sebelumnya, D.O. EXO telah merilis debut album solonya pada tahun 2021 dengan judul Empathy. Album tersebut terdiri dari delapan lagu, termasuk lagu-lagu populer seperti Rose, I'm Gonna Love You, My Love, It's Love, Dad, I'm Fine, Rose english ver, dan Si Fueras Mia.

Lagu Rose dari album pertamanya telah meraih popularitas yang signifikan dan bahkan dinominasikan untuk beberapa penghargaan musik bergengsi di Korea Selatan, seperti Seoul Music Awards 2022, Indonesian Hallyu Fans Choice Awards 2021, Golden Disk Awards 2022, dan Asian Pop Music Awards 2021.

Dengan kesuksesan yang diraih dari album pertamanya, sangat wajar jika penggemar D.O. EXO dengan penuh antusiasmenya menantikan perilisan mini album kedua yang sangat dinanti-nantikan ini. Semoga karya terbaru dari D.O. EXO dapat memenuhi semua ekspektasi penggemar yang setia menunggunya.

