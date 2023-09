Review Film Lost in the Stars, Penuh Misteri dan Mengejutkan

Judul Film: Lost in the Stars (Xiao shi de ta)

Genre: Drama, misteri

Sutradara: Rui Cui, Xiang Lu

Skenario: Sicheng Chen, Shuyi Gu, Aleksey Korenev

Pemain: Yilong Zhu, Ni Ni, Janice Man, Jiang Du, Kay Huang

Durasi: 121 menit

He Fei (Yilong Zhu) seorang instruktur selam mengajak istrinya yang kaya raya Li Muzi (Kay Huang) yang setahun dinikahinya untuk berlibur ke sebuah kawasan wisata di wilayah Asia Tenggara. Mereka ingin menyelam dan melihat bintang-bintang di langit dari dalam air yang diungkapkan He Fei sangat indah. Namun sebelum mereka bisa mewujudkan keinginan melihat bintang itu, mendadak sang istri hilang tanpa jejak.

15 hari sejak hilangnya sang istri, He Fei terus melapor ke kantor polisi dan tak mendapatkan respons. Kepala polisi meyakini, istri He Fei pergi meninggalkannya. He Fei yang protes dan menggebrak meja, malah dilempar keluar dari kantor polisi tersebut.

BACA JUGA Review Film Puspa Indah Taman Hati, Akhir Kisah Cinta Galih dan Ratna

Advertisement

He Fei juga menghubungi satu-satunya teman sang istri, seorang sutradara drama yang tengah mengadakan pentas di Eropa, yang belum pernah ditemuinya. Bukannya mendapat respons, malah sahabat istrinya itu memblokir nomor He Fei.

Di saat bingung, karena visa wisatanya tinggal lima hari lagi di tempat itu, He Fei bertemu polisi Zheng Cheng (Jiang Du) yang berjanji akan membantunya menyelidiki kasus ini.

Dalam kondisi sedih, He Fei menghabiskan malamnya mabuk, dan ia kaget saat terbangun di ranjang ada sosok wanita yang tidur di sampingnya dan mengaku istrinya Li Muzi (Janice Man).

He Fei melapor ke Zheng Cheng karena ia yakin wanita yang mengaku istrinya adalah seorang penipu. Namun bukti dari manajer hingga petugas hotel, rekaman CCTV, dan bahkan foto di hape menunjukkan, kalau wanita itu adalah istri He Fei.

Zheng Cheng bahkan mengancam bakal menahan He Fei yang bertindak kasar kepada wanita yang mengaku istrinya itu. Yakin kalau wanita yang mengaku istrinya adalah seorang penipu, He Fei mulai stres dan frustrasi.

Waktunya untuk tinggal di kawasan wisata itu semakin sedikit, dan ia harus segera menemukan istrinya yang hilang.

Dalam keadaan bingung, He Fei bertemu seorang pengacara cantik dan cerdas Chen Mai (Ni Ni), yang mengetahui seluk beluk kriminal di kawasan tempatnya berwisata.

Chen Mai meyakini, hilangnya istri He Fei bukanlah kasus yang pertama. Kasusnya mirip tindak pidana penjualan orang (TPPO) yang melibatkan kelompok kriminal. Saat melakukan pencarian, Chen Mai dan He Fei diburu seorang pria bersenjata.

Investigasi Chen Mai ternyata menemukan sejumlah bukti-bukti baru yang tampaknya dirahasiakan He Fei. Wanita itu mendesak He Fei untuk bicara sejujurnya, karena mereka harus segera menemukan Li Muzi yang diyakini dalam kondisi bahaya. Mampukah mereka menemukan Li Muzi?

Penonton film misteri akan terpaku terus menyaksikan adegan demi adegan yang ditampilkan di film Lost in the Stars ini untuk mencari jawaban misteri hilangnya istri He Fei. Film ini berbeda dengan kebanyakan drama Mandarin yang alurnya ceritanya berjalan lambat.

BACA JUGA Review Film Catatan Si Boy, Hidupkan Kembali Idola Gen X di Era Digital

Lost in the Stars mirip-mirip film Korea yang gayanya seperti film Hollywood. Namun seting lokasi film ini sedikit membingungkan. Digambarkan He Fei berada di sebuah kawasan wisata yang kadang mirip seperti daerah di Malaysia atau Indonesia dengan tulisan bahasa seperti sewa, polis untuk polisi, tetapi di sisi lain ada percakapan dalam bahasa Thailand. Sutradara tampaknya berusaha keras ingin menunjukkan, seting film ini berada di kawasan Asia Tenggara.

Penampilan Yilong Zhu yang punya wajah mirip aktor beken Tony Leung semasa mudanya, sangat apik. Demikian juga dengan Ni Ni. Film ini juga menyimpan kejutan di akhirnya, dengan sedikit situasi mirip film Tom Cruise, Mission Impossible.

Bagikan