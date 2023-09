Lirik Lagu Flip It Up dari Tiara Andini Berikut Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - Tiara Andini baru saja merilis lagu terbarunya dengan judul Flip It Up. Kali ini terdapat hal berbeda dari lagu-lagu Tiara sebelumnya. Biasanya lagu Tiara Andini selalu bernuansa galau, kali ia merilis lagu dengan irama beat.

Pada video klip lagu Flip It Up ini Tiara coba menampilkan kemampuan dalam menari. Tiara juga memperlihatkan kemampuannya menyanyi dengan gaya rapper.

Lagu Flip It Up disambut positif oleh penggemarnya. Terbukti, lagu yang baru dirilis pada 1 September 2023 sudah ditonton 1,7 juta kali dalam 4 hari di platform Youtube. Berikut lirik lagu dan terjemahannya Flip It Up Tiara Andini.

Lirik lagu Flip It Up dari Tiara Andini

Ladidadida, ladidadida, ladidadida

I'll let you say 1

But if you say 2

I'm counting to 3

And I'm coming for you

And if you run

I'll know you like games

Don't you be shy

'Cause I'm coming your way

And all you haters you can say what you wanna

I rise higher when you say my name

I don't care about the rumors or drama

Huh, Imma be fine, baby, I'm okay

Flying by the haters when I drive

I go vroom vroom vroom

Sending you a message when I ride

I put my middle finger up

I flip it up, I flip it up, uh

I put my middle finger up

I flip it up, I flip it up, uh uh

I go, ladidadida, ladidadida

Ladidadida, ladidadida (I put my middle finger up)

Ladidadida, ladidadida (I flip it up, I flip it up)

I flip it up

Imma do me

I'm better than you

Keep running your mouth

But you know it ain't true

Don't care what you say

'Cause when you name me

Imma be famous

Just wait and you'll see

Nanana

Don't you get me all wrong

Just get out of my way

I've been rocking it since day one

I know I'm not a saint

Baby, I'm up high

So don't you waste my time

'Cause all you haters can hate me now but I'm never gonna change

Flying by the haters when I drive

I go vroom vroom vroom

Sending you a message when I ride

I put my middle finger up

I flip it up, I flip it up, uh

I put my middle finger up

I flip it up, I flip it up, uh uh

I go, ladidadida, ladidadida

Ladidadida, ladidadida (I put my middle finger up)

Ladidadida, ladidadida (I flip it up, I flip it up)

I flip it up

I'm not gonna fake it so I'll say it to your face

If you don't get the message then I'll say it once again

If you step on my pride

Then watch me when I fly

I'm rising up and then I put

My middle finger high

I put my middle finger up

I flip it up, I flip it up, uh

I put my middle finger up

I flip it up, I flip it up, uh uh

I go, ladidadida, ladidadida

Ladidadida, ladidadida (I put my middle finger up)

Ladidadida, ladidadida (I flip it up, I flip it up)

I flip it up

