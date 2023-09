Deretan Drama dan Film Kim Bum yang Dikabarkan Main Film dengan Maudy Ayunda

Jakarta, Beritasatu.com - Baru-baru ini media sosial dihebohkan kabar aktor terkenal asal Korea Selatan, Kim Bum akan beradu akting dengan Maudy Ayunda. Film ini dikabarkan mengisahkan seorang pemuda asal Korea, Yang Chil Seong yang membantu masyarakat Garut pada Perang Dunia II.

Dalam film tersebut, Kim Bum akan memerankan sebagai Yang Chil Seong, yang terpaksa hidup di bawah penjajahan Jepang. Ia akhirnya memutuskan untuk membelot dan mengubah namanya menjadi Komarudin. Kemudian, ia menikahi seorang wanita asal Garut yang akan diperankan oleh Maudy Ayunda.

Kim Bum yang bernama lengkap Kim Sang Bum, lahir pada tanggal 7 Juli 1989 di Korea Selatan. Ia mulai dikenal melalui perannya sebagai So Yi Jung dalam drama Korea berjudul Boys Over Flowers (2009).

Dengan bakat dan penampilan yang menarik, Kim Bum telah meraih banyak penghargaan dalam kariernya. Kemampuan dan keahliannya dalam memerankan berbagai karakter juga semakin memperkuat ketenarannya.

Penasaran dengan aktor Korea Selatan yang berduet dengan Maudy Ayunda? Berikut adalah deretan film dan drama Kim Bum.

Drama yang diperankan:

● The Daring Sisters (MBC/2006) - Jung Hyun Joon

● High Kick! (MBC/2006-2007) - Kim Bum

● East of Eden (MBC/2008) - Lee Dong Cheol

● Boys Over Flowers (KBS2/2009) - So Yi Jung

● High Kick! 2 (MBC/2009-2010) - Kim Ja Ok (cameo episode 72)

● Dream (SBS/2009) - Lee Jang Seok

● Still, Marry me (MBC/2010) - Ha Min Jae

● Padam Padam (JTBC/2010-2012) - Gook Soo

● High Kick! 3 (MBC/2011-2012) - Rich man (cameo episode 108)

● The Winter, The Wind Blows (MBC/2013) - Park Jin Sung

● Jung Yi, Goddess of Fire (MBC/2013) - Kim Tae Do

● Hidden Identity (tvN/2015) - Cha Gun Woo

● Mrs. Cop 2 (SBS/2016) - Lee Ro Joon

● Tale of the Nine Tailed (tvN/2020) - Lee Rang

● Law School (JTBC/2021) - Han Joon Hwi

● Ghost Doctor (tvN/2021) - Go Seung Tak

● Tale of the Nine Tailed 1938 (tvN/2023) - Lee Rang

Film yang diperankan:

● Hellcats (2008) - Lee Ho Jae

● Death Bell (2008) - Kang Hyeon

● Fly High (2009) - Si Bum

● The Gifted Hands (2013) - Kim Joon

● Detective Dee The Prequel (2013) - Di Ren Jie Qian Zhuan

● Detective K: Secret of the Living Dead (2018)- Cheon Moo

Jadi itu dia deretan drama dan film Kim Bum yang akan beradu akting dengan Maudy Ayunda.

