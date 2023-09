The Uncanny Counter 2 Capai Rating Tertinggi Selama Masa Penayangannya

Jakarta, Beritasatu.com - Drama The Uncanny Counter 2 dari tvN telah mengakhiri episode terakhirnya dengan sukses.

Musim kedua dari drama bergenre superhero ini mencapai minggu yang sangat baik dengan mendapatkan rating tertinggi selama masa penayangannya.

Menurut Nielsen Korea, episode terakhir The Uncanny Counter 2: Counter Punch, meraih rating rata-rata nasional sebesar 6,1%, hampir dua kali lipat dari rating episode malam sebelumnya. Melansir Soompi Senin (4/9/2023), rating ini juga mencetak rekor pribadi baru untuk Season 2.

Sementara itu, drama yang juga diangkat dari Webtoon dengan judul sama berhasil mencapai jumlah kumulatif penayangan sebanyak 190 juta dan 9 juta penonton. Dengan mengisahkan para pemburu iblis yang mengalahkan iblis-iblis jahat di bumi, drama superhero ini berakhir di episode 12.

Lalu, The Real Has Come! dari KBS 2TV yang hanya menyisakan dua episode lagi, tetap menjadi program paling banyak ditonton pada Minggu. Drama ini naik ke peringkat rata-rata nasional 23,9% menjelang minggu terakhirnya.

Terakhir, Behind Your Touch dari JTBC mengakhiri paruh pertama penayangannya dengan rating 7,0%, menjadikannya drama yang paling banyak ditonton pada waktu penayangannya.

