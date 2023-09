Lirik Lagu dan Terjemahan One Woman dari Isaac Hayes

Jakarta, Beritasatu.com - Lagu One Women dari Isaac Hayes dirilis pada tahun 1969 dalam album Hot Buttered Soul. Lagu bergenre pop soul berdurasi 5 menit 8 detik dan hit pada masanya.

Hingga hari ini, lagu tersebut masih enak didengarkan. Seperti apa lagunya? berikut lirik lagu One Women Isaac Hayes.

I fight my way through the 5 o’clock rush hour

As daylight slowly leaves the sky

I open the door

To that little room that we, we call home

Her loving arms are there to greet me

And her tender lips are always there to meet me

At the end of every day

You know, it’s always been that way

Then I fight my way through the early morning traffic

Oh, but someone else is heavy on my mind

Then I open the door to our favorite little coffee shop

And she’s right on time

Her loving arms are there to greet me

And her tender lips are there to meet me

That’s the way I start my day

But it’s too bad it doesn’t end that way

One woman’s is making my home

While the other woman’s making me do wrong

I didn’t intend to let it get that strong

Now I’ve got to decide where I belong

Her loving arms are there to greet me

Her tender lips are there to meet me

That’s the way I start my day

Oh it’s too bad, so sad, it doesn’t end that way

One woman’s making my home, yes she is

While the other woman’s, you know making me do wrong

I didn’t intend to let this pain get that strong

Now I gotta decide where I, where I, where I belong

One woman’s making my home, yes she is now

The other woman’s making this man do wrong

I don’t know which one, which one to choose, no I don’t

And neither one can this man bear to lose, oh no, no, no

I said, one woman’s making my home

While this other woman making me do wrong, oh yeah

I didn’t intend to let this pain get this strong

Now I gotta decide where I belong, tell me which way to go

One woman’s making my home

The other woman’s got me doing wrong

Terjemahan Lagu One Women Isaac Hayes

Aku berjuang melewati jam sibuk jam 5

Saat siang hari perlahan meninggalkan langit

Aku membuka pintu

Ke ruangan kecil yang kita sebut rumah

Lengannya yang penuh kasih ada di sana untuk menyambutku

Dan bibirnya yang lembut selalu ada untuk menemuiku

Di penghujung hari

Kamu tahu, selalu seperti itu

Lalu aku berjuang melewati lalu lintas pagi

Oh, tapi ada orang lain yang membebani pikiranku

Lalu aku membuka pintu ke kedai kopi kecil favorit kita

Dan dia tepat waktu

Lengannya yang penuh kasih ada di sana untuk menyambutku

Dan bibirnya yang lembut ada di sana untuk menemuiku

Begitulah caraku memulai hariku

Tapi sayang sekali tidak berakhir seperti itu

Seorang wanita sedang membuat rumahku

Sementara wanita lain membuatku melakukan kesalahan

Aku tidak bermaksud membiarkannya menjadi sekuat itu

Sekarangku harus memutuskan di mana aku berada

Lengannya yang penuh kasih ada di sana untuk menyambutku

Bibirnya yang lembut ada di sana untuk menemuiku

Begitulah caraku memulai hariku

Oh sayang sekali, sedih sekali, tidak berakhir seperti itu

Seorang wanita membuat rumahku, ya dia

Sementara wanita lain, kamu tahu membuat aku melakukan kesalahan

Aku tidak bermaksud membiarkan rasa sakit ini menjadi begitu kuat

Sekarangku harus memutuskan dimana aku, di mana aku, di mana aku berada

Seorang wanita membuat rumahku, ya dia sekarang

Wanita lain membuat pria ini melakukan kesalahan

Aku tidak tahu yang mana, yang mana yang harus dipilih, tidak, aku tidak

Dan orang ini tidak bisa menanggung kehilangan, oh tidak, tidak, tidak

Aku berkata, seorang wanita membuat rumahku

Sementara wanita lain ini membuatku melakukan kesalahan, oh yeah

Aku tidak bermaksud membiarkan rasa sakit ini menjadi sekuat ini

Sekarangku harus memutuskan dimana aku berada, beri tahu aku ke mana harus pergi

Seorang wanita membuat rumahku

Wanita lain membuatku melakukan kesalahan

Demikian lirik lagu dan Terjemahan One Woman yang dinyanyikan Isaac Hayes.

