Tak Sekedar Camilan, Ini Bahaya Kentang Goreng Bagi Kesehatan

Jakarta, Beritasatu.com - Kentang goreng adalah salah satu camilan yang cukup digemari oleh banyak orang. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang renyah menjadikannya teman yang sempurna untuk berbagai aktivitas seperti menonton film, berkumpul dengan teman, atau sekadar bersantai.

Namun, tahukah Anda bahwa terlalu banyak mengonsumsi kentang goreng dapat berdampak negatif pada kesehatan dalam jangka panjang? Ini adalah peringatan penting yang perlu diperhatikan.

Dilansir dari laman Times of India, sebuah penelitian yang melibatkan 4500 orang dan diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa mengonsumsi kentang goreng lebih dari dua kali seminggu dapat menggandakan risiko kematian dini.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa minyak yang digunakan untuk menggoreng menjadi faktor utama di balik risiko kesehatan, lebih daripada kentang itu sendiri.

Berikut adalah beberapa risiko kesehatan yang mungkin terjadi jika Anda terlalu banyak mengonsumsi kentang goreng:

1. Jantung dan stroke

Sebuah penelitian menemukan bahwa mengonsumsi makanan yang digoreng tiga kali atau lebih dalam seminggu dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena serangan jantung dan stroke sebesar 7%. Jika seseorang mengonsumsi makanan goreng setiap hari, risiko tersebut bahkan dapat meningkat dua kali lipat hingga mencapai 15%.

2. Masalah lambung

Lemak dalam kentang goreng dicerna lebih lambat oleh tubuh dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Akibatnya, kentang goreng dapat tetap berada dalam lambung Anda lebih lama daripada makanan sehat lainnya. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal Ultrasound International Open, mengonsumsi makanan gorengan meningkatkan risiko seseorang mengalami masalah lambung.

3. Obesitas

Makanan yang digoreng dalam minyak memiliki tingkat kalori yang tinggi, yang dapat menyebabkan penambahan berat badan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan gorengan secara teratur berkaitan langsung dengan risiko obesitas.

4. Penurunan kekebalan tubuh

Menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, mengonsumsi makanan tinggi lemak berpotensi merusak mikrobioma usus Anda dengan meningkatkan pertumbuhan bakteri yang tidak sehat. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan sistem kekebalan tubuh Anda.

5. Dampak pada kesehatan otak

Kentang goreng sering digoreng dengan minyak yang mengandung lemak trans, yang dapat meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik dalam tubuh Anda. Ini pada akhirnya meningkatkan risiko penyakit jantung. Berdasarkan penelitian lain, orang yang memiliki tingkat lemak trans yang tinggi dalam darahnya memiliki risiko 75% lebih tinggi untuk mengembangkan penyakit alzheimer atau demensia.

Dalam rangka menjaga kesehatan tubuh kita, penting untuk mengonsumsi makanan dengan bijak dan membatasi konsumsi kentang goreng serta makanan yang digoreng berlebihan. Lebih baik memilih camilan dan makanan yang lebih sehat untuk menjaga tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik dalam jangka panjang.

