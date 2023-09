Perankan Nami di One Piece Live Action, Ini Profil Menarik Emily Rudd

Jakarta, Beritasatu.com - Emily Rudd sukses memerankan tokoh Nami dalam adaptasi live action dari One Piece yang telah resmi tayang di Netflix. Menjadi salah satu proyek yang paling dinantikan oleh penggemar anime tahun ini One Piece Live Action berhasil menarik perhatian karena beberapa alasan.

Penggemar dapat melihat bagaimana aktor-aktor yang memerankan serial berhasil menggambarkannya dengan baik. Juga bagaimana visual tokoh-tokoh bajak laut unik saat diperankan oleh manusia nyata. Berikut ini salah satu pemeran utama dalam One Piece Live Action, yakni Nami.

BACA JUGA 5 Fakta Menarik Inaki Godoy, Pemeran Luffy di One Piece Live Action

Profil Emily Rudd

Melansir IMDb, Emily Ellen Rudd atau dikenal dengan Emily Rudd adalah seorang aktris asal Amerika Serikat. Ia lahir pada 24 Februari 1993 di Hennepin, Minnesota, Amerika Serikat. Pendidikan awalnya ditempuh di Saint Paul High School. Dengan tinggi sekitar 165 cm, Emily telah membangun karier yang sukses di dunia hiburan sebagai seorang aktris dan model.

Advertisement

Awal karier Emily Rudd di dunia hiburan dimulai sebagai seorang model. Namun, kemudian ia memasuki dunia akting. Pada tahun 2018 ia mendapatkan peran dalam serial televisi The Romanoffs. Hal Ini menjadi titik awal bagi karier aktingnya yang semakin berkembang.

Film yang diperankan

Sebelum membintangi One Piece Live Action, Emily Rudd telah memerankan peran dalam beberapa film dan series. Setelah debutnya sebagai aktris dalam serial The Romanoffs, Emily mendapatkan peran sebagai Cindy Berman dalam serial Fear Street Part Two: 1978 (2021). Kemudian di tahun ini, ia juga sempat memerankan Clara di serial Hunters (2021).

Fakta menarik Emily Rudd:

1. Penggemar anime

Emily Rudd memiliki hobi yang cukup menarik, yaitu menonton berbagai anime dengan genre yang beragam. Ia merasa terpukau dengan cerita yang ditawarkan oleh anime.

Di antara banyak anime yang ada, Emily memiliki beberapa favorit yang masuk dalam daftar kesukaannya. Beberapa anime favoritnya termasuk Made in Abyss, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, dan Tokyo Ghoul.

BACA JUGA 5 Artis Indonesia yang Jadi Penggemar Berat Anime One Piece

2. Mahir bela diri

Tidak hanya memiliki bakat dalam dunia seni dan modeling, tetapi Emily Rudd juga memiliki keterampilan dalam bidang bela diri. Sebelum membintangi One Piece Live Action, ia telah menguasai dua seni bela diri Jepang, yaitu Kyokushin Karate dan Judo. Keterampilan seni bela diri yang dimilikinya ini tentunya memperkuat peran Nami dalam One Piece Live Action.

3. Menyukai seni

Emily Rudd memiliki minat yang kuat dalam berbagai bentuk seni, termasuk lukisan dan ilustrasi yang menggambarkan berbagai subjek. Kegemarannya terhadap seni ini terlihat dalam bagaimana ia sering menghadiri pameran seni di media sosial pribadinya.

Bagikan