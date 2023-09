Review Film The Nun II, Kembalinya Teror Valak dalam Kengerian Baru

Judul Film : The Nun II

Genre : Horor

Sutradara : Michael Chaves

Skenario : Ian Goldberg, Richard Naing, Akela Cooper

Pemain : Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Bonnie Aarons, Storm Reid, Katelyn Rose Downey, Anna Popplewell

Durasi : 110 menit

Produksi: New Line Cinema, Atomic Monster, The Safran Company

Teror Valak berlanjut di The Nun II (2023) yang tayang di bioskop Indonesia mulai Rabu (6/9/2023). Film ini juga menandai 10 tahun eksistensi dari The Conjuring Universe yang pertama kali muncul lewat film The Conjuring (2013).

Tak bisa dimungkiri pula, sejak kemunculannya pertama kali di The Conjuring II (2016), hingga akhirnya memiliki filmnya sendiri The Nun (2018), Valak menjadi iblis paling mengerikan dan favorit dalam semesta Conjuring. Tak heran apabila sekuel dari The Nun dan kemunculan Valak begitu dinanti oleh para penggemar.

Beritasatu.com mendapat kesempatan untuk mengikuti screening perdana dari The Nun II pada Selasa (5/9/2023). Bisa dibilang, film ini berhasil menghadirkan pengalaman horor yang memikat dan menggugah. The Nun 2 memanfaatkan cerita sebelumnya dengan baik dan membawa penonton ke dalam ketegangan dan kengerian baru yang lebih dalam.

Bagi mereka yang mengikuti dengan baik The Conjuring Universe, di akhir film The Nun, Valak ternyata belum berhasil dikalahkan dan masuk ke dalam diri Frenchie. Cerita ini berlanjut empat tahun setelah peristiwa film pertamanya, di tahun 1956 dan pindah latar tempat dari Romania ke Prancis.

Awal film langsung memperlihatkan adegan mengerikan dimana seorang imam dibunuh dengan terbakar secara misterius, disaksikan oleh seorang anak kecil. Sejak peristiwa itu, Suster Irene juga mendapat penglihatan yang menjadi sinyal bahwa dirinya harus kembali berhadapan dengan Valak.

Sang iblis juga meneror sebuah sekolah di Prancis, dimana Frenchie bekerja dan memiliki agendanya tersendiri di sekolah tersebut. Ketika Suster Irene bersama dengan rekannya Suster Debra pergi ke Prancis untuk menyelidiki pembunuhan sang Imam, Irene kembali berhadapan dengan kekuatan gelap, membingkai pertempuran antara kebaikan dan kejahatan.

The Nun II (2023).

Taissa Farmiga akan kembali memerankan perannya sebagai Sister Irene. Seperti Farmiga, Jonas Bloquet juga kembali dalam sekuel ini, menjalani perannya sebagai Frenchie. Muka lama lainnya yang tentunya sangat dinanti ialah Bonnie Aarons, yang kembali menjadi Valak dan menghantui dengan ketegangan yang intens.

Wajah baru seperti Storm Reid yang memerankan Suster Debra dan Katelyn Rose Downey yang memerankan Sophie, siswa yang sering diintimidasi di sekolah dan memiliki ikatan emosional dengan Frenchie juga menambah warna dalam film. Anna Popplewell, yang sebelumnya dikenal dalam film-film The Chronicles of Narnia juga akan bergabung dalam jejeran pemain.

The Nun 2 menjadi sekuel yang mengguncang dan berhasil melampaui harapan. Salah satu poin utamanya adalah pengembangan karakter yang mendalam, terutama untuk Irene dan Maurice. Mereka diberikan lebih banyak latar belakang, sehingga penonton lebih terhubung dengan perjuangan mereka dalam menghadapi kejahatan yang mengerikan.

Penampilan Bonnie Aarons sebagai Valak kembali patut diacungi jempol. Kehadirannya sebagai salah satu kekuatan jahat tertua dan paling ganas menciptakan ancaman yang mencekam, dan adegan-adegan menakutkan membangun ketegangan yang mendalam. Salah satu momen ikonik ketika stand majalah dengan halaman-halamannya yang berbalik membentuk wajah Valak yang menyeramkan.

Alur cerita dalam The Nun II sangat baik diarahkan, dengan dua alur cerita yang berbeda menyatu dengan indah menuju babak akhir yang menegangkan. Michael Chaves yang sebelumnya menjadi sutradara dalam The Curse of La Llorona (2019) dan The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021) sudah mengetahui bagaimana meramu The Nun II sehingga terkoneksi dalam semesta Conjuring.

Meskipun ceritanya sedikit kehilangan fokus di akhir, tetapi secara keseluruhan penonton masih menikmati film dengan ritme yang terstruktur ini. Film ini juga lebih mengarahkan penonton ke dalam kengerian secara visual, ketimbang sekadar mengandalkan jump scare layaknya film-film James Wan lainnya (dalam The Nun II, James Wan bersama Peter Safran bertindak sebagai produser).

Pada akhirnya, The Nun 2 menjadi sekuel yang kuat dan menghibur, yang akan memuaskan para penggemar horor dengan ketegangan yang mendalam. The Nun II lebih baik dari film pertamanya, juga menjadi salah satu film dalam semesta Conjuring yang berkesan, khususnya mereka pencinta genre horor.

Sebagai bonus, akan ada mid-credit scene yang menghadirkan dua sosok ikonik dari The Conjuring Universe. Valak sendiri memang diduga menjadi dalang dalam teror di Amityville (The Conjuring 2), yang menjadi petunjuk bahwa perjuangan Suster Irene belum berhasil dan akan ada teror berikutnya dari sang iblis.

