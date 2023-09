Apakah The Nun II Punya Post-Credit Scene?

Jakarta, Beritasatu.com - The Nun II telah tayang di bioskop Indonesia mulai Rabu (6/9/2023). Film ini akan kembali menceritakan tentang teror sang iblis Valak dan merupakan sekuel dari film sebelumnya The Nun (2018) dan lanjutan dari semesta Conjuring.

Dalam film berdurasi 110 menit ini, penonton diajak ke dalam kelanjutan setelah peristiwa di film pertama. Berlatar tahun 1956, Valak yang berhasil merasuki Frenchie (kembali diperankan oleh Jonas Bloquet) kini meneror sebuah sekolah di Prancis. Suster Irene (kembali diperankan oleh Taissa Farmiga) juga mendapat penglihatan yang menjadi sinyal bahwa dirinya harus kembali berhadapan dengan Valak.

Lantas, apakah The Nun II memiliki post-credit scene yang layak ditunggu para penontonnya? Secara singkat, Beritasatu.com dapat mengonfirmasi bahwa The Nun II memiliki mid-credit scene yang menjadi koneksi antara film ini dengan The Conjuring Universe. Ada dua sosok legendaris yang menjadi favorit dari penggemar semesta Conjuring, yang kemungkinan menjadi petunjuk kelanjutan dari film Conjuring berikutnya.

The Nun 2 memang menjadi film kesembilan dari The Conjuring Universe, sekaligus menandakan 10 semesta Conjuring, dengan film pertamanya The Conjuring (2013) yang menceritakan duo paranormal Ed dan Lorraine Warren. Sang iblis Valak sendiri sebelumnya pertama kali muncul dalam The Conjuring 2 (2016), sebelum akhirnya memiliki filmnya sendiri, The Nun (2018).

Sosok Frenchie juga sempat muncul dalam film The Conjuring, yang menunjukkan dirinya terasuki setan dan menjadi bahan presentasi dari Ed dan Lorraine Warren. Valak juga diduga menjadi dalang dari teror di di Amityville (The Conjuring 2), yang menjadi petunjuk bahwa perjuangan Suster Irene belum berhasil dan akan ada teror berikutnya dari sang iblis.

Selain Taissa dan Jonas Bloquet yang kembali dalam sekuel ini, Bonnie Aarons juga kembali menjadi Valak yang sukses menghantui dengan ketegangan yang intens. Selain itu Storm Reid yang memerankan Suster Debra dan Katelyn Rose Downey yang memerankan Sophie, serta Anna Popplewell juga menambah kesegaran dalam film ini.

The Nun 2 disutradarai Michael Chaves yang sebelumnya menggarap menjadi sutradara The Curse of La Llorona (2019) dan The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021). Tak heran apabila film ini berhasil diarahkan sehingga terkoneksi dalam semesta Conjuring.

