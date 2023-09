Bikin Simon Cowell Speechless, Putri Ariani Masuk Final America's Got Talent 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Putri Ariani kembali menjadi sorotan seusai berhasil melaju ke babak final America's Got Talent 2023. Sebelumnya, keberhasilannya meraih Golden Buzzer juga sempat menuai perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia.

Kabar gembira ini disampaikan langsung oleh akun Instagram AGT beberapa saat lalu. "@arianinismaputri has something to smile about. She's heading to the #AGT Finale!," tulis akun AGT, dikutip Kamis (7/9/2023).

BACA JUGA Video Putri Ariani Kembali Memukau Juri America's Got Talent 2023

Perjalanan Putri Ariani ke babak final adalah bukti nyata bahwa selama ini remaja berusia 17 tahun ini telah berlatih dengan sungguh-sungguh dan terus mempertahankan kualitas vokalnya di panggung semifinal. Upayanya tidak sia-sia, melainkan mendapatkan pujian luar biasa.

Advertisement

Para juri yang terdiri dari Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, dan Howie Mandel tidak dapat lagi menahan diri dan memberikan standing ovation saat melihat penampilan Putri. Malam itu, Putri Ariani membawakan lagu dari band U2 yang berjudul I Still Haven't Found What I'm Looking For.

"Saya agak kehabisan kata-kata saat ini. Pertama-tama, betapa indahnya suara Anda, betapa indahnya versi lagu ini. Anda menyelesaikan lagu ini seperti puisi yang dinyanyikan," ujar Simon Cowell yang mengaku sempat kehabisan kata-kata.

Sofia Vergara, juri lainnya juga memberikan pujian yang tinggi terhadap penampilan Putri Ariani. Dia bahkan mengungkapkan bahwa suara Putri sungguh sempurna.

"Saya rasa saya tidak pernah mendengar sesuatu yang lebih indah dalam hidup saya. Notasi dan perasaannya membuat kita ikut merasakannya. Penampilan yang sempurna," ucap Sofia Vergara.

BACA JUGA Putri Ariani Luncurkan Perusahaan Digital Bersama Rudy Salim

Seiring dengan kabar Putri Ariani yang lolos ke babak Final America's Got Talent, ucapan selamat pun membanjiri postingan akun Instagram AGT. Bahkan Mulan Jameela pun ikut meninggalkan komentar. "Alhamdulillah selamat ya Putri, Masha Allah Tabarakallah," tulis istri Ahmad Dhani ini.

Bagikan