Maju ke Babak Final America's Got Talent, Putri Ariani: Ini Luar Biasa!

Jakarta, Beritasatu.com - Kerja keras Putri Ariani akhirnya membuahkan hasil manis yang tak terduga. Baru-baru ini, America's Got Talent mengumumkan nama-nama peserta yang berhasil melaju ke babak final prestisius, dan yang paling mencolok adalah Putri Ariani, seorang penyanyi berusia 17 tahun asal Indonesia.

Mendengar kabar ini, tentu saja Putri Ariani sangat bahagia. Ekspresi rasa syukurnya tumpah di kolom komentar di akun Instagram resmi AGT.

Walaupun semua orang yang mengenalnya tahu betapa indahnya suaranya, Putri tetap merasa bahwa kesempatan untuk maju ke babak final adalah sebuah keajaiban yang tak terlupakan.

"Ini adalah momen yang luar biasa, indah, dan ajaib bagi saya. Saya sangat bersyukur," kata Putri Ariani, seperti yang dikutip pada Kamis, (7/9/2023) melalui akun Instagram.

Putri Ariani juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan luar biasa. Berkat dukungan dan kekuatan voting dari para penggemar, Putri semakin mendekati impian besar untuk meraih gelar juara America's Got Talent.

"Saya sungguh bersyukur. Terima kasih banyak kepada semua orang yang telah mendukung saya dengan cara ini. Kalian luar biasa. Terima kasih atas suara-suara yang telah membantu saya mendekati impian saya," kata Putri Ariani dengan tulus.

"Aku sangat mencintai kalian semua," tambahnya.

Keberhasilan Putri Ariani melaju ke babak final sebenarnya tidak begitu mengejutkan mengingat penampilannya yang luar biasa di babak semifinal. Penampilan memukau Putri Ariani bahkan membuat para juri memberikan standing ovation. Salah satu juri, Simon Cowell, tak bisa berkata-kata setelah menyaksikan Putri membawakan lagu berjudul I Still Haven't Found What I'm Looking For dari band U2.

"Betapa indahnya suara Anda, betapa indahnya versi lagu ini. Anda menyelesaikan lagu ini seperti puisi yang dinyanyikan," ujar Simon Cowell, menggambarkan kekagumannya terhadap bakat Putri Ariani.

