Drake Pamer Ratusan Bra Pemberian Penggemar di Media Sosial

Jakarta, Beritasatu.com - Rapper terkenal Amerika Serikat, Drake, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah ia memamerkan koleksi bra yang diberikan oleh para penggemarnya. Pelantun lagu Hotline Bling ini mengungkapkan koleksi uniknya dalam sebuah postingan di akun Instagram-nya pada Rabu (6/9/2023) kemarin.

Menurut laporan dari TMZ, Drake terlihat berpose dengan bangga di depan ratusan bra berbagai ukuran dan warna yang ia terima dari para penggemarnya.

Bra-bra ini dikumpulkannya selama beberapa bulan seiring dengan penampilannya di panggung. Tindakan ini tentu saja memicu berbagai reaksi dari penggemar dan pengikutnya di media sosial.

"Remember when we both forgot who the fuck I was in unison…that wavelength was def a foolish one," ujarnya berada di antara ratusan bra yang ada di belakangnya.

Ternyata, ini bukan kali pertama Drake terlibat dalam aksi serupa. TMZ melaporkan bahwa rapper berusia 36 tahun ini sering kali meminta pakaian dalam dari wanita di antara penontonnya saat tampil dalam konser-konser dunia. Koleksi bra dari para penggemar ini menjadi semacam daya tarik tersendiri bagi Drake.

Momen khusus dalam koleksi bra juga menjadi viral ketika seorang wanita bernama Verronica Coreia dengan sengaja melemparkan berukuran 36G ke atas panggung saat Drake sedang manggung. Tak hanya itu, wanita tersebut bahkan meminta Drake untuk menelponnya, menciptakan momen yang tak terlupakan bagi keduanya.

Aksi unik ini rupanya juga mengundang berbagai reaksi dari para netizen di media sosial. Salah satu pengguna akun media sosial mengatakan bahwa Drake memiliki fantasi tersendiri atas koleksinya yang berbeda tersebut.

