Terungkap Alasan U2 Izinkan Putri Ariani Nyanyikan Lagu Mereka di Semifinal AGT 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Putri Ariani sukses tampil memukau di semifinal ajang America's Got Talent (AGT) 2023. Bahkan Simon Cowell sebagai salah satu juri mengaku sangat terkesan dengan penampilan dara kelahiran Kampar Riau 31 Desember 2005 ini saat dirinya menyanyikan lagu Still Haven't Found What I'm Looking For yang dimiliki grup band legendaris asal Irlandia U2.

Simon Cowell sendiri mengaku pihak U2 telah mengizinkan Putri untuk membawakan lagu mereka. Sekadar informasi, selama ini U2 tidak pernah sembarangan mengizinkan lagunya dinyanyikan penyanyi lainnya.

BACA JUGA Lolos ke Final AGT 2023, Putri Ariani Ucapkan Terima Kasih atas Dukungan Masyarakat Indonesia

"Aku ingin berterima kasih pada U2 karena telah mengizinkan Putri menyanyikan lagunya, karena mereka tidak membebaskan lagu mereka (dinyanyikan)," ujar Simon Cowell yang dikutip dari akun YouTube America's Got Talent.

ADVERTISEMENT

Ditambahkan Simon, alasan yang membuat U2 mengizinkan lagunya dibawakan Putri lantaran mereka telah melihat audisi Putri dan mereka menanti lagunya dinyanyikan oleh gadis asal Indonesia itu.

"Aku paham ada banyak band tidak membebaskan lagu mereka (dinyanyikan penyanyi lain), tetapi mereka (U2) mengizinkan lagu ini untuk dinyanyikan Putri karena mereka melihat audisinya. Mereka mengaku kagum," tambahnya.

Simon sendiri berharap keberhasilan Putri melaju ke babak final AGT 2023 tak membuat Putri puas bahkan ini akan menjadi awal karirnya sebagai seorang musisi internasional yang berbakat.

"Aku pikir kamu akan bisa mengubah hidupmu dengan serius menapaki karier ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Simon mengaku kehabisan kata-kata usai dirinya melihat penampilan Putri yang menyanyikan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For. Bahkan Simon mengaku versi lagu yang dinyanyikan Putri sebagai puisi yang dinyanyikan.

"Saya agak kehabisan kata-kata saat ini. Pertama-tama, betapa indahnya suara Anda, betapa indahnya versi lagu ini. Anda menyelesaikan lagu ini seperti puisi yang dinyanyikan," tandas Simon.

Diberitakan Beritasatu.com sebelumnya, Putri Ariani lolos ke babak Final AGT 2023. Penampilan memukau Putri Ariani di semifinal bahkan membuat para juri memberikan standing ovation.

Putri Ariani juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan luar biasa. Berkat dukungan dan kekuatan voting dari para penggemar, Putri semakin mendekati impian besar untuk meraih gelar juara America's Got Talent.

"Saya sungguh bersyukur. Terima kasih banyak kepada semua orang yang telah mendukung saya dengan cara ini. Kalian luar biasa. Terima kasih atas suara-suara yang telah membantu saya mendekati impian saya," kata Putri Ariani.

Bagikan