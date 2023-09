5 Deretan Drama Korea yang Tayang September 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Drama Korea selalu menjadi pilihan yang menghibur ketika sedang merasa bosan. Di bulan September ini, penonton akan disuguhkan dengan berbagai jenis drama Korea terbaru, dengan genre romansa, komedi, aksi, dan misteri.

Apakah sudah siap untuk menikmati tayangan-tayangan baru ini? Berikut ini adalah daftar drama Korea yang akan hadir pada bulan September 2023, beserta sinopsisnya.

1. A Time Called You

Tayangan perdana 8 September 2023, A Time Called You telah dinantikan oleh para penonton. Drama ini merupakan adaptasi dari serial Taiwan yang populer berjudul Someday or One Day. A Time Called You tayang di Netflix dengan 12 episode.

Dibintangi oleh Jeon Yeo Been, Ahn Hyo Seop, dan Kang Hoon drama ini berkisah tentang seorang wanita bernama Han Jun Hee (Jeon Yeo Been) yang ditinggal kekasihnya, Ko Yeon Jun (Ahn Hyo Seop) karena meninggal.

Namun, suatu keajaiban terjadi ketika Jun Hee secara misterius dapat melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, tepatnya ke tahun 1998, dan menemukan dirinya sebagai seorang siswi SMA bernama Kwon Min Joo (Jeon Yeo Been). Tak sampai di situ, ia juga bertemu dengan seorang pria bernama Nam Si Heon (Ahn Hyo Seop) yang mirip dengan mantan kekasihnya.

2. Arth Chronicles: The Sword of Aramun

Drama dengan latar belakang sejarah ini adalah lanjutan dari musim sebelumnya yang tayang pada Juni 2019. Serial yang dibintangi oleh Lee Joon Gi, Shin Sae Kyeong, Jang Dong Gun tayang pada 9 September 2023 dan tersedia di berbagai platform streaming, termasuk TVING, Disney+ Hotstar, dan tvN, dengan total 12 episode.

Musim kedua ini, Arth Chronicles: The Sword of Aramun akan memberikan penonton gambaran yang lebih mendalam tentang perkembangan yang telah terjadi di Arthdal selama lebih dari delapan tahun. Di musim pertamanya, Arthdal berhasil melakukan pemberontakan besar-besaran para suku yang dibantai oleh Ta Gon. Setelah peristiwa tersebut, suku Ago akhirnya mencapai penyatuan kembali 30 klan yang telah terpisah selama 200 tahun di bawah kepemimpinan Eun Seom (Lee Joon Gi).

Dengan menggali lebih dalam dalam dunia Arthdal dan karakter-karakternya, musim kedua ini diharapkan akan memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan memikat bagi para penonton yang telah menantikan kelanjutan kisah ini.

3. The Day of The Kidnapping

Drama Korea The Day of The Kidnapping diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, karya Jung Hae Yeon. Serial ini akan dibintangi oleh Yoon Kye Sang, Park Sung Hoon, dan Yu Na, dan akan tayang pada tanggal 13 September 2023. Penonton dapat menyaksikannya melalui platform streaming Netflix dan ENA.

Mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Kim Myung Joon (Yoon Kye Sang), yang meskipun memiliki kondisi finansial yang sulit, memiliki hati yang penuh kasih, terutama untuk kesembuhan putrinya yang sakit. Di tengah keputusasaannya, Kim Myung Joon menerima saran dari mantan istrinya untuk menculik seorang anak dari keluarga kaya sebagai cara untuk mendapatkan uang untuk operasi putrinya.

Dengan rasa putus asa, Kim Myung Joon menculik Choi Ro Hee (Yu Na), seorang gadis muda yang telah kehilangan ingatannya. Hingga akhirnya Kim Myung Joon berpura-pura menjadi ayahnya dan membawa Ro Hee ke rumahnya.

4. Han River Police

K-Drama yang berlatar belakang di sekitar Sungai Han ini telah menarik perhatian banyak penonton. Tayang di platform streaming Disney+ Hotstar dan HULU, Han River Police mengisahkan kisah Han Doo-Jin (Kwon Sang Woo), seorang polisi yang bertugas di Kantor Polisi Sungai Han. Ia sosok yang emosional dan penuh dengan semangat keadilan.

Berlawanan dengan Han Doo Jin, kepribadian rekan kerjanya, Lee Cheon Seok (Kim Hee Won) sangat berbeda. Dalam rutinitas mereka, tim ini dilengkapi beberapa pemainnya yang bergabung dengan misi untuk menjaga keselamatan penduduk dan menangani berbagai tindak kejahatan yang terjadi di sekitar Sungai Han.

5. The Worst of Evil

Tayang pada 27 September 2023, The Worst of Evil adalah sebuah drama aksi kriminal yang mengisahkan perjalanan seorang polisi bernama Park Joon Mo yang memiliki misi penyamaran untuk membongkar operasi narkoba berskala besar di Gangnam, pusat perdagangan narkoba antara Korea, Tiongkok, dan Jepang, sejak tahun 1990-an.

Park Joon Mo (Ji Chang Wook) melakukan aksi menyusup ke dalam organisasi kriminal tersebut sebagai bagian dari upaya penyelidikannya. Sementara itu, ia juga menikah dengan Yoo Ui Jung (Lim Se Mi) yang juga seorang polisi dan terlibat dalam penyelidikan narkoba yang dilakukan oleh suaminya. Di sisi lain, ada Jung Ki Cheol (Wi Ha Joon) yang merupakan seorang bos dari organisasi kriminal tersebut.