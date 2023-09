Pamela Bowie Resmi Menikah dengan Pengusaha Air Mineral

Jakarta, Beritasatu.com - Artis Pamela Bowie resmi melepas masa lajangnya. Pamera menikah dengan pengusaha air mineral bernama Armand S Gunawan, Jumat (8/9/2023). Pemberkatan dilakukan Gereja Santo Silvester Bali.

Hal itu diungkapkan Pamela Bowie melalui akun instagram pribadinya yang dikutip Beritasatu.com, Sabtu (9/9/2023).

Dalam beberapa foto yang diunggah Pamela Bowie, wanita kelahiran Madiun, 18 Oktober 1993 tersebut mengenakan gaun berwarna putih lengkap dengan perhiasan berwarna senada.

Armand mengenakan setelan jas hitam yang dipadukan dengan kemeja putih dan dasi. Keduanya tersenyum ke arah kamera. Armand tampak memperlihatkan cincin yang melingkar di jari manis.

Sejumlah rekan artis seperti Raline Shah, Citra Scholastika, Jessica Mila, Fachri Albar, dan beberapa hadir dalam pernikahan yang digelar kedua pasangan itu.

Raline Shah dalam unggahannya mengucapkan selamat atas pernikahan yang digelar keduanya.

"CONGRATULATIONS @GUNAWAN.ARMAND @PAMMYBOWIE," tulis Raline Shah.

Dalam unggahannya, Sitha Marino juga mempertontonkan Pamela Bowie dan ibundanya tengah menari.

"Mother and daughter love, happy wedding you two @pammybowie @gunawan.armand," tulis Sitha Marino yang datang bersama Bastian Steel.

Chelsea Islan yang juga turut hadir dalam pesta pernikahan Pamela dan Armand mengucapkan selamat atas pernikahan kedua sahabatnya itu.

"Happy Wedding Lovebirds @pammybowie @gunawan.armand," tukas Chelsea Islan.

Hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari Pamela dan juga Gunawan terkait pernikahan yang digelarnya di Bali itu.