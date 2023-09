Puluhan Selebritas Ramaikan Laga Amal All Star Futsal Challenge

Jakarta, Beritasatu.com - Puluhan selebritas Indonesia termasuk aktor, komedian, dan influencer ambil bagian dalam kegiatan amal bertajuk All Star Futsal Challenge di Jakarta. Acara yang digelar Lotte Group ini ditujukan untuk amal memanfaatkan popularitas futsal di Tanah Air dengan menampilkan 14 selebritas Indonesia.

Tim futsal New Today FC yang dipimpin kapten Ibnu Jamil, seorang aktor dan presenter terkenal memenangi laga All Star Futsal Challenge. New Today yang diperkuat sejumlah selebritas, yakni Dustin Tiffani (komedian), Abidzar Al Ghifari (aktor dan musisi), Zikri Daulay (aktor), Achmad Megantara (aktor), Kevin Gutomo (aktor), dan Faryangga Zakarya (influencer) mengalahkan tim Better Tommorow FC dengan skor 8-3.

Tim Better Tomorrow FC dipimpin oleh kapten Dion Wiyoko, aktor dan model populer dengan lebih dari 876.000 pengikut media sosial.

Dion Wiyoko didukung oleh Axel Matthew (aktor dan model), Marshel Widianto (komedian), Coki Anwar (komedian), Oza Rangkuti (komedian), Anrez Putra Adelio (aktor), dan M Fazil Alditto (musisi dan aktor).

Selain futsal juga digelar shootout challenge (tantangan mencetak gol terbanyak), focus challenge (tantangan cepat-cepatan reaksi), dan target challenge (tantangan menjadi paling akurat).

“Acara sportainment seru ini ditujukan untuk amal. Pada kesempatan ini, kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Tangerang untuk meningkatkan kesejahteraan pendidikan beserta fasilitas pendidikan anak-anak di Tangerang. Lebih spesifiknya, kami akan merenovasi dan memperbaiki kualitas fasilitas belajar mengajar di Pondok Pesantren Darur Rahman, Karawaci,” ujar Presiden Direktur Daehong Communications Indonesia, Lee Chulwong di Tangerang, Minggu (10/9/2023).

Bukan hanya di Indonesia, Lotte All Star Futsal Challenge juga diselenggarakan di Malaysia dan Vietnam.