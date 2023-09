Lirik Lagu It Goes Like Nanana dari Peggy Gou yang Viral di TikTok

Jakarta, Beritasatu.com - Lagu It Goes Like Nanana yang dibawakan Peggy Gou viral di sosial media. DJ terkenal asal Korea Selatan ini resmi dirilis pada tanggal 16 Juni 2023 dan berhasil mencuri perhatian netizen, khususnya pengguna TikTok.

Lirik lagu It Goes Like Nanana yang dibawakan Peggy Gou cukup sederhana dan mudah dimengerti. Lagu ini mengisahkan tentang komitmen seseorang yang berjanji untuk selalu ada di samping orang yang mereka cintai, karena perasaan tersebut telah meresap dalam benak dan hatinya. Berikut lirik lagu It Goes Like Nanana dari Peggy Gou.

BACA JUGA Ceritakan Hati yang Patah, Ini Lirik Lagu Hancur Hatiku dari King Nassar

Lirik Lagu It Goes Like Nanana dari Peggy Gou

ADVERTISEMENT

I can't explain

I got a feeling that I just

I can't erase

Just a feeling that I won't

Won't leave behind

Because it's something that is on

It's on my mind

I guess it goes like na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

BACA JUGA Trending di 2018, Ini Lirik Lagu Buka Hati Yura Yunita

I can't explain

I got a feeling that I just

I can't erase

Just a feeling that I won't

Won't leave behind

Because it's something that is on

It's on my mind

I guess it goes like na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

I can't explain

I got a feeling that I just

I can't erase

Just a feeling that I won't

Won't leave behind

Because it's something that is on

It's on my mind

I guess it goes like na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

I can't explain

I got a feeling that I just

I can't erase

Just a feeling that I won't

Won't leave behind

Because it's something that is on

It's on my mind

I guess it goes like na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Demikian lirik lagu It Goes Like Nanana dari Peggy Gou.