Bikin Banjir Air Mata, Drakor A Time Called You Kisahkan Sulitnya Move On dari Orang Terkasih

Jakarta, Beritasatu.com - Pencinta drama Korea sedang bersukacita menyambut salah satu drakor terbaru yang tengah menjadi sorotan, yakni A Time Called You. Drama ini telah berhasil menghipnotis penonton dengan kehadiran dua bintang terkemuka Korea Selatan, Jeon Yo Bin dan Ahn Hyo Seop.

Drama Korea bergenre romantis ini pertama kali tayang pada tanggal 8 September 2023. Tidak hanya karena kisah cinta yang mengharukan, tetapi juga karena ini merupakan momen perdana di mana Ahn Hyo Seop dan Jeon Yo Bin berbagi layar dalam sebuah produksi.

Sementara itu, A Time Called You adalah sebuah serial time-slip yang merupakan adaptasi dari drama populer Taiwan yang berjudul Some Day or One Day. Cerita dalam drakor ini berpusat pada Han Joon Hee, seorang perempuan yang merindukan Goo Yeon Joon, kekasihnya yang meninggal dunia satu tahun yang lalu.

Selain diperankan oleh aktor dan aktris ternama Korea, drama ini juga memiliki alur cerita yang mampu mengiris hati penonton dan dijamin mampu mengeluarkan air mata dari mata mereka. Berikut adalah sinopsis lengkap dari drama Korea A Time Called You, yang sedang menjadi viral dan menjadi favorit pencinta K-Drama:

Cerita dimulai dengan Han Joon-Hee (Jeon Yeo-Bin), seorang wanita yang masih belum bisa melupakan kematian pacarnya, Ku Yeon-Joon (Ahn Hyo-Seop), yang meninggal satu tahun yang lalu. Han Joon-Hee sangat merindukan kekasihnya tersebut.

Suatu hari, dengan cara yang tak dapat dijelaskan, Han Joon-Hee melakukan perjalanan kembali ke tahun 1998 dan menemukan dirinya terlahir kembali sebagai siswa sekolah menengah dengan nama Kwon Min-Joo (Jeon Yeo-Bin).

Meskipun fisik mereka serupa, kepribadian Han Joon-Hee dan Kwon Min-Joo sangat berbeda. Han Joon-Hee harus menjalani kehidupan barunya sebagai seorang siswa SMA di tahun tersebut.

Di sekolah tersebut, ia bertemu dengan seorang siswa SMA bernama Nam Shi-Heon (Ahn Hyo-Seop). Han Joon-Hee terkejut saat menyadari bahwa Nam Shi-Heon sangat mirip dengan mendiang pacarnya, Ku Yeon-Joon.

Nam Shi-Heon adalah sosok yang ramah dan memiliki daya tarik fisik yang memukau, sehingga dia menjadi idola bagi para siswi di sekolah. Sementara itu, Jung-In-Kyu (Kang Hoon) adalah teman dekat Nam Shi-Heon dan mulai memiliki perasaan khusus terhadap Kwon Min-Joo.

Pertanyaannya, bagaimanakah nasib cinta Han Joon Hee dan Kwon Min Joo dalam kehidupan baru mereka di tahun 1998? Bisakah mereka menemukan kembali kebahagiaan dan mengatasi kesedihan yang menghantui mereka? Untuk mengetahui jawabannya, jangan lewatkan drama Korea A Time Called You yang sedang memukau hati pecinta K-Drama.