Waspada! Peneliti Sebut Vaping Bisa Menurunkan Jumlah Sperma

Jakarta, Beritasatu.com - Aktivitas vaping atau menggunakan rokok elektrik telah menjadi hal yang umum di kalangan beberapa masyarakat. Vaping dipandang sebagai alternatif bagi pengguna rokok konvensional yang ingin beralih ke opsi yang lebih aman dan meminimalkan dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok.

Namun, penelitian terbaru yang dilakukan oleh peneliti asal Turki membawa kabar kurang menggembirakan. Penelitian ini melibatkan tikus sebagai objek uji yang diberikan paparan asap rokok dan uap rokok elektrik. Hasilnya menunjukkan bahwa tikus yang terpapar uap rokok elektrik memiliki jumlah sperma yang signifikan lebih rendah daripada tikus yang tidak terpapar nikotin sama sekali.

Jumlah sperma pada tikus yang terpapar uap rokok elektrik adalah sekitar 95,1 juta sperma per mililiter, sementara tikus yang tidak terpapar nikotin memiliki sperma sebanyak 98,5 juta per mililiter. Lebih lanjut, tikus yang terpapar asap rokok memiliki jumlah sperma yang lebih rendah lagi, yaitu hanya sekitar 89 juta sperma per mililiter. Testis mereka juga terbukti lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan dengan tikus yang terpapar uap rokok elektrik dan kelompok kontrol.

Mengutip laman NYpost, Senin (11/9/2023) peneliti menegaskan bahwa meskipun cairan dalam rokok elektrik dianggap tidak berbahaya dalam konteks berhenti merokok, cairan tersebut ternyata dapat meningkatkan stres oksidatif dan mengakibatkan perubahan morfologi pada testis. Ini adalah temuan yang patut diperhatikan karena bisa berdampak serius pada kesuburan pria.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Denmark pada tahun 2020. Penelitian tersebut menemukan bahwa pria yang menggunakan vape setiap hari memiliki jumlah total sperma yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan vape. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendukung temuan ini dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat.

Kendati rokok elektrik sering dianggap sebagai metode efektif untuk membantu berhenti merokok konvensional, saat ini sudah waktunya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak negatifnya terhadap kesuburan dan kesehatan secara keseluruhan. Dokter-dokter menyarankan agar para pengguna vape mempertimbangkan untuk menghentikan kebiasaan tersebut demi kesehatan reproduksi mereka.

Selain risiko terhadap kesuburan, vaping juga telah dikaitkan dengan sejumlah masalah gangguan pernapasan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami risiko yang terkait dengan penggunaan rokok elektrik dan mempertimbangkan alternatif yang lebih sehat untuk menjaga kesehatan mereka secara keseluruhan.