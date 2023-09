Muncul Lagu Halo-Halo Bandung diubah Menjadi Halo Kuala Lumpur, Ini 5 Kontroversi Malaysia-Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya video lagu Halo-Halo Bandung milik Indonesia yang diubah menjadi Halo Kuala Lumpur. Hal ini tentu membuat masyarakat kaget pasalnya bukan sekali dua kali Malaysia melakukan hal serupa.

Negeri jiran tersebut diketahui memang bukan satu atau dua kali meniru budaya Indonesia, sebelumnya sudah banyak kontroversi yang dilakukan negara tetangga tersebut.

Mengutip berbagai sumber, berikut ini budaya Indonesia yang pernah diklaim milik Malaysia.

1. Lagu Rasa Sayange

Untuk mempromosikan pariwisata, Malaysia menggunakan lagu Rasa Sayange yang jelas-jelas milik Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa lagu tersebut memang milik Malaysia. Namun pada akhirnya Menteri Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Budaya Malaysia mengakui bahwa lagu Rasa Sayange memang milik Indonesia.

2. Batik

Sudah menjadi rahasia umum bahkan sudah diakui dunia bahwa batik adalah hasil budaya Indonesia. Namun, Malaysia justru mengklaim bahwa batik adalah kebudayaan mereka. Akhirnya, pemerintah Indonesia mendaftarkan batik ke UNESCO pada 3 September 2009 untuk menjadikan hal itu sebagai warisan budaya Indonesia. UNESCO pun mengesahkan batik sebagai warisan budaya Indonesia di tanggal 2 Oktober 2009.

3. Pencak silat

Pada tanggal 12 Desember 2019, UNESCO secara resmi mendaftarkan Pencak Silat dari Indonesia sebagai Warisan Budaya Tak Benda. Keputusan tersebut diambil dalam sidang yang menetapkan inklusi Pencak Silat ke dalam UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Namun, keputusan tersebut menimbulkan kontroversi karena UNESCO juga mencantumkan sekitar 15 usulan Warisan Budaya Tak Benda lainnya, termasuk Silat dari Malaysia. Hal ini menjadi perdebatan di masyarakat Indonesia.

4. Wayang kulit

Selain itu, kontroversi terkait warisan budaya juga pernah muncul terkait Wayang Kulit. Jaemy Choong, seorang desainer asal Malaysia, pernah mengklaim motif Wayang Kulit dalam produk sepatu Adidas, yang kemudian memicu permintaan maaf dari pihak Adidas Singapura.

5. Reog Ponorogo

Kemudian, Malaysia juga pernah mengklaim seni budaya Reog Ponorogo sebagai bagian dari budaya mereka. Namun, klaim ini menuai pertanyaan, mengingat bahwa Reog Ponorogo secara jelas berasal dari Indonesia, tepatnya dari Kabupaten Ponorogo. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia kemudian membantah klaim tersebut untuk mengakhiri kontroversi tersebut.