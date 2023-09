Congrats! Jungkook BTS Raih Penghargaan Song of Summer di MTV VMA 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Jungkook BTS baru saja memulai debut solonya dengan lagu Seven, yang menampilkan kolaborasi bersama Latto. Meskipun baru memulai karier solonya, Jungkook telah berhasil meraih berbagai prestasi yang luar biasa.

Kemenangan terbarunya datang dalam bentuk penghargaan di MTV Video Music Awards (VMA) 2023, yang berlangsung pada hari ini, Rabu (13/9/2023).

Dalam momen bersejarah ini, Jungkook berhasil membawa pulang piala bergengsi atas kemenangannya dalam kategori Song of the Summer dengan lagu debut solonya yang berjudul Seven.

Kemenangan ini tidak hanya mengukir prestasi pribadi Jungkook, tetapi juga menandai pencapaian bersejarah dalam industri musik KPop. Ia menjadi solois KPop lelaki pertama yang berhasil memenangkan penghargaan MTV VMA dalam kategori non-KPop.

Prestasi ini tidak hanya meriah bagi Jungkook, tetapi juga menggembirakan para penggemar di seluruh dunia. Twitter pun dipenuhi dengan ucapan selamat dan dukungan.

“Congratulation to Jungkook for winning "Song of Summer" at the 2023 #VMA with "Seven (ft. Latto)"!” tulis @kth*** dalam cuitan Twitter pribadinya.

“So proud and happyyyy. Jungkook deserve this. Congratulation Jungkook,” tulis @bts***.

“Congratulation Jungkook for winner song of the summer by MTV,” tulis @ika***.

Namun, sayangnya, Jungkook BTS tidak hadir dalam acara penghargaan tersebut, meskipun banyak ARMY (sebutan untuk penggemar BTS) telah menantikan penampilannya dengan penuh harapan.

Sebelumnya, beberapa hari sebelum acara MTV VMA, Jungkook terlihat terbang ke New York, sehingga banyak yang mengira bahwa ia akan tampil dalam acara penghargaan tersebut. Namun, kenyataannya adalah Jungkook benar-benar tidak hadir dalam acara itu.

Sebagai gantinya, Jungkook malah menggebrak penggemar dengan mengunggah foto bagian belakang tubuhnya yang kekar di media sosial. Meskipun tidak hadir dalam acara tersebut, Jungkook tetap mencuri perhatian dan mendapatkan dukungan yang luar biasa dari penggemarnya di seluruh dunia.