Taylor Swift Boyong 9 Penghargaan dalam MTV Video Music Awards 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Taylor Swift mendadak menjadi perbincangan usai memboyong 9 piala di ajang bergengsi MTV Video Music Awards (VMA) yang ke-40, tahun 2023. Acara tersebut diadakan di Prudential Center, Newark, New Jersey, pada Selasa (12/9/2023) waktu setempat.

Dalam malam yang penuh gemerlap tersebut, Taylor Swift berhasil membawa pulang 9 penghargaan dari total 11 kategori nominasi yang berhasil diraihnya.

Keberhasilannya ini menunjukkan bahwa Swift benar-benar menjadi bintang utama dalam acara tersebut. Bahkan, salah satu penghargaan tertinggi, yaitu Artist of The Year, berhasil ia raih, menjadikannya trofi ke-9 Swift pada malam itu.

Selain Artist of the Year, Swift juga mencuri perhatian dengan meraih penghargaan untuk kategori utama lainnya, termasuk Video of the Year, Song of the Year, dan Director of the Year, semuanya untuk lagu hitnya yang berjudul Anti-Hero.

Prestasi gemilang ini membuat Swift mengukuhkan posisinya dalam sejarah VMA dengan meraih kemenangan terbanyak dalam satu malam. Bahkan, ia sekarang menduduki peringkat kedua dalam daftar kemenangan terbanyak secara keseluruhan dalam sejarah VMA.

Dalam pidato penerimaan penghargaannya untuk kategori Video of The Year, Swift dengan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya atas dukungan yang luar biasa selama ini. Ia mengungkapkan betapa berarti penghargaan ini baginya, terutama karena dipilih oleh penggemarnya sendiri.

"Ini sulit dipercaya. Fakta bahwa ini adalah penghargaan yang dipilih oleh penggemar sangat berarti bagi saya," kata dia mengutip laman E!Online Rabu (13/9/2023).

Swift juga tidak lupa untuk menyebutkan betapa bahagianya ia merasa mendapatkan apresiasi yang begitu tinggi, terutama di tengah kesibukannya menjalani Eras Tour miliknya yang bahkan belum berakhir.

“Saya baru saja mengikuti tur yang merupakan pengalaman paling menyenangkan dan menggembirakan, dan kami bahkan belum menyelesaikan setengahnya. Rasanya seperti petualangan seumur hidup, setahun terakhir ini," tambahnya.

Berikut adalah daftar lengkap 9 penghargaan yang berhasil diraih oleh Taylor Swift dalam MTV Video Music Awards 2023:

1. Artist of the Year

2. Video of the Year

3. Song of the Year

4. Best Pop

5. Best Direction

6. Best Cinematography

7. Best Visual Effects

8. Show of The Summer

9. Album of The Year

Selain Taylor Swift, malam tersebut juga memberikan penghargaan tertinggi kepada Shakira dan Sean "Diddy" Combs. Shakira menerima Michael Jackson Video Vanguard Award, sementara Sean "Diddy" Combs dianugerahi Global Icon Award 2023. Kedua penghargaan tersebut menghormati kontribusi luar biasa dari dua ikon musik dalam industri hiburan.